В рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Новосибирской области будет дополнительно приобретено оборудование и дезинфицирующие средства для обеззараживания общественных пространств и транспорта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Из резервного фонда области на эти цели планируется направить 15,4 млн рублей. 27 апреля на заседании правительства Новосибирской области, прошедшем под председательством губернатора Андрея Травникова было принято соответствующее решение.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Дениса Архипова, в частности, запланировано приобретение дополнительного имущества двойного назначения на сумму 7,1 млн рублей.

«Планируется закупить специальные противопожарные ранцы, имеющие двойное назначение, – в дальнейшем они могут быть использованы для пожаротушения, – сказал Денис Архипов. — Санитарная обработка будет вестись в местах общего пользования, которые определят администрации муниципальных образований. Это площади и прочие открытые пространства, общественный транспорт, входы в метро, – все места общего пользования, на которых может находиться большое количество людей. К санитарной обработке территории могут быть привлечены специалисты региональных противопожарных, аварийно-спасательных и других служб».

Планируется закупить противопожарные ранцы РП-18 «Ермак» (1000 штук) и лесопожарные ранцевые установки «Ангара» (40 штук). Ранец «Ермак» позволяет в течение 8-часового рабочего дня провести обработку площадью до 4,8 тысяч кв.м, а при помощи установки «Ангара» можно обработать за 8-часовой рабочий день до 6 тысяч кв.м.

К санобработке территории с использованием ранцев может быть привлечен личный состав государственной противопожарной службы Новосибирской области, аварийно-спасательная служба региона, личный состав филиала ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» – «Агентство радиационной, химической и биологической защиты» и другие ведомства. В качестве средства для санитарной обработки поверхностей будет использоваться безвредный для человека раствор гипохлорита натрия с содержанием хлора 0,5%.

И.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников доложил на заседании, что еще 8,3 млн рублей предлагается направить на проведение в помещениях МФЦ в течении двух месяцев дезинфекционных мероприятий по профилактике заболеваний, вызываемых коронавирусом.

Для МФЦ также планируется приобрести антисептик для обработки рук сотрудников и заявителей, многоразовые маски, дезинфицирующие средства, нитриловые перчатки, бактерицидные облучатели, бесконтактные термометры, локтевые настенные дозирующие диспенсеры для обработки рук заявителей.

Правительством региона одобрило вопросы выделения средств на приобретение дополнительного оборудования для обеззараживания общественных пространств области и дезинфицирующих средств для обработки помещений МФЦ региона в рамках предотвращения распространения коронавируса.

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