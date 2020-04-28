После выхода 19 апреля указа губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в котором говорилось о запрете работы продовольственных рынков, прокуратура проверила деятельность Центрального рынка и обнаружила нарушения.

Прокуратура города Новосибирска объявила предостережение директору ООО «Рынок Центральный» в целях предупреждения нарушений указа главы региона о запрете на деятельность рынков из-за угрозы распространения коронавируса. Информацию об этом «Континенту Сибирь» сообщили в самом ведомстве.

Учредителями ООО «Рынок Центральный» являются собственники крупного алтайского продуктового ритейлера «Мария-Ра».

В прокуратуре также подтвердили, что директор рынка предупрежден об ответственности и должен сам принять меры к арендаторам, нарушающим указ губернатора, либо обратиться в правоохранительные органы. При повторном нарушении директор рынка может быть оштрафован на сумму, которая для должностных лиц составляет от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников 27 апреля поручил министру здравоохранения региона Константину Хальзову оперативно подготовить распоряжение о ношении масок в общественных местах.

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