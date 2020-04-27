Дальнобойщикам в Новосибирске сократили время пребывания

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, регламентирующее работу иногородних грузоперевозчиков в регионе. В сравнении с проектом документа, в его окончательный вариант были внесены принципиальные изменения.

Напомним, подписанный документ вносит изменения в постановление от 27 марта № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области…». Как ранее сообщал «Континент Сибирь», первоначальный вариант документа предписывал «оказать содействие убытию иногородних водителей с территории города Новосибирска в течение 24 часов». В исключительных случаях, если дальнобойщик не сможет уехать, для него юрлицам и индивидуальным предпринимателям, принимающим груз, предписывается организовать условия режима самоизоляции. Кроме того, проект распоряжения разрешал производить приемку груза только в ночное время, с 20.00 до 8.00 по местному времени.

В окончательном варианте документа отведенное дальнобойщикам время на работу в регионе сокращено с 24 до 12 часов, при этом обстоятельства форс-мажора и самоизоляция также сохранены. Ограничения в виде ночной выгрузки в окончательный вариант распоряжения также не вошли. Насколько «коронавирусный» регламент осложнит работу грузоперевозчиков, неизвестно: получить комментарий в Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков «Континенту Сибирь» пока не удалось.

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