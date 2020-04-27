26 апреля в своем личном аккаунте в Instagram вице-мэр Новосибирска разместила видео с Михайловской набережной в ответ на критику со стороны депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского. Ранее лидер ЛДПР в своем телеграм-канале раскритиковал мэра Новосибирска за несоблюдение в городе режима самоизоляции.

«Там полно людей в метро, граждане прогуливаются в парках с детьми, по набережной, — писал 25 апреля в своем телеграм-канале Владимир Жириновский, — и в Новосибирске уже резко возросло количество заболевших. Считаю, что ответственных чиновников надо отстранить от должности, а также проверить людей, которые 22 апреля стояли на ветру в центре города и возлагали цветы к памятнику Ленина в честь его 150-летия».

Терешкова, отвечая на критику лидера ЛДПР, проехала по городу, осмотрела парки и скверы и сняла видео на Михайловской набережной.

«Посмотрите, пожалуйста, набережная пуста, — говорит на видео Анна Терешкова, — новосибирцы сидят дома. Хочу сказать вам большое спасибо, потому что вы помогаете друг другу, старшему поколению, нашим друзьям. Уверена, что совсем скоро мы встретимся на набережной, организуем огромный концерт и все вместе проведём здесь время».

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