Новосибирские ученые используют для борьбы с коронавирусом молекулярные ножницы

Ученые Института биологии гена РАН совместно с новосибирскими коллегами из научного центра «Вектор» приступили к созданию мышей, чувствительных к COVID-19. В работе ученые будут использовать технологию генного редактирования CRISPR/Cas9.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РФ, создание чувствительных к коронавирусу мышей позволит изучать вакцины и лечебные препараты против COVID-19. Работа ведется с учетом мирового опыта создания мышей-моделей SARS и MERS, новые модельные мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека.

В ведомстве рассказали, что мыши приобретут чувствительность к вирусу после индукции в условиях вирусологической лаборатории. Это исключит риски по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях в период пандемии. На первом этапе мыши будут создаваться методом трансгенеза, но затем, как только будет проведено молекулярное клонирование сложных конструкций разработчики перейдут на использование системы CRISPR/Cas9. Первые результаты ученые рассчитывают получить уже в июне 2020 года.

CRISPR/Cas9 – технология «молекулярных ножниц», позволяющая вырезать «неправильные» гены из ДНК. Несколько лет назад эта технология рассматривалась, как один из перспективных способов борьбы с ВИЧ. Об успехах в освоении CRISPR/Cas9 тогда много сообщали ученые КНР.

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