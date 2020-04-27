Организованный Сибирским отделением РАН Центр компетенций по борьбе с особо опасными инфекциями (Центр «Антивирус»), отличается от сформированной немного ранее под эгидой СО РАН Межведомственной рабочей группы (МРГ) по борьбе с островирусными инфекциями, сообщает «Наука в Сибири».

«МРГ — это орган координации действий, можно сказать, оперативный штаб, — объясняет заместитель председателя СО РАН доктор физико-математических наук Сергей Сверчков. — «Антивирус» же выступает в роли специализированного R&D-центра по созданию инновационных лекарственных препаратов с охватом полного жизненного цикла продукта — от лабораторной до промышленной стадии. Отдельно следует выделить математическую компоненту: моделирование распространения инфекции в территориальном и социальном разрезе, а также поведения патогенов в организме и его реакций на заражение». Ученый также подчеркнул, что Центр выступает высокопрофессиональным подрядчиком и будет выстраивать работу с университетами, научными организациями, индустриальными партнерами, а также органами власти. Главная задача Центра, по словам Сверчкова — скорейшая передача в систему здравоохранения новейших антиинфекционных препаратов.

Директор Центра «Антивирус» член-корреспондент РАН Нариман Салахутдинов считает, что «Центр должен иметь компетенции и ресурсы для быстрого реагирования на угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний: как новых, так и давно известных, далеко не только вирусных. Распространение COVID-19 — безусловный триггер, но не единственное назначение Центра».

Напомним, сибирские ученые предложили обрабатывать медицинские маски наночастицами серебра.

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