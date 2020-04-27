В медучреждениях Кемеровской области подготовлено 1979 мест для размещения больных COVID-19, что на 650 мест больше норматива, определенного Минздравом РФ для региона. Информация об этом появилась на телеграм-канале «Цивилев. Live».

Новое отделение на 115 мест было развернуто на базе роддома Прокопьевской городской больницы №1.

В медучреждении есть централизованная подача кислорода, 58 коек оборудованы кислородной поддержкой, из которых 16 оборудованы аппаратами ИВЛ.

Кроме того, отделение полностью укомплектовано средствами индивидуальной защиты для медперсонала.

«Здравоохранение Кузбасса готовится к различным сценариям развития событий, — подчеркнул губернатор. — Мы выполнили поручение президента России Владимира Владимировича Путина и правительства по обеспечению мест для больных коронавирусом, но продолжаем разворачивать дополнительные койки, чтобы гарантировать медицинскую помощь всем заболевшим».

Напомним, в минувшую субботу Сергей Цивилев продлил режим повышенной готовности в Кемеровской области.

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