Работающим с COVID-19 новосибирским медикам определили размер выплат

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, устанавливающее размеры и сроки компенсационных выплат медикам и обслуживающему персоналу больниц, в том числе работающим с больными коронавирусом.

Постановление № 137-П «О выплатах стимулирующего характера…» размещено на сайте регионального правительства. Выплаты будут производиться с 30 января по 30 июня текущего года, в зависимости от категории выплат. Врачам скорой помощи, работающим с больными COVID-19, а также оказывающим помощь в стационарах из средств федерального бюджета ежемесячно, начиная с 30 января, будет выплачиваться чуть более 26 тыс. рублей, фельдшерам и медсестрам скорой помощи – более 13 тыс. рублей, работающим на приеме вызовов – 6,5 тыс. рублей, также в постановлении указаны ряд других медицинских специалистов. Наибольшие выплаты из госказны, около 33 тыс. рублей, предназначены врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (врачи-инфекционисты, врачи-анестезиологи-реаниматологи и так далее).

Также еще одни выплаты, начинающиеся с апреля, назначены медикам за «выполнение особо важных работ, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция». За счет средств федерального и областного бюджетов врачам скорой помощи будет выплачено по 62,5 тыс. рублей в месяц, врачам стационаров – по 100 тыс. рублей, среднему и младшему медперсоналу – от 31,2 тыс. рублей до 62,5 тыс. рублей. Отдельные выплаты получат работающие с вирусом биологи медучреждений – около 32,8 тыс. рублей в месяц. Кроме того, выделены средства для обслуживающего персонала больниц – кастелянш, уборщиков и буфетчиков – по 9,8 тыс. рублей в месяц. Что касается водителей скорой помощи, их компенсационные выплаты составят порядка 6,5 тыс. рублей в месяц.

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