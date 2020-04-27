Глава региона Андрей Травников во время совещания, состоявшегося 27 апреля, поручил министру здравоохранения Константину Хальзову оперативно подготовить распоряжение о ношении масок в общественных местах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Такой режим предусматривает ношение масок в общественном транспорте, в магазинах и других местах с массовым пребыванием людей. На совещания также была обсуждена необходимость продления дистанционного обучения в новосибирских школах.

Напомним, за прошедшие сутки в Новосибирской области заразились коронавирусной инфекцией еще 42 человека.

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