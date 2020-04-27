На сегодняшний день по данным оперштаба в регионе зарегистрировано 347 случаев заражения COVID-19, из них — 17 дети.

На 10.00 27 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено по данным оперативного штаба 42 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заражения COVID-19 — 347, в том числе 17 детей. По выздоровлению 39 человек выписаны , четверо скончались.

В отделениях реанимации в настоящий момент находятся 34 человека, из них 6 человек на ИВЛ.

В детской больнице №3 госпитализировано 75 детей с подозрением на коронавирусную инфекцию, в том числе есть и дети с подтвержденным диагнозом.

С подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска находится 522 взрослых пациента, включая больных с установленным диагнозом. Также три пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ, четверо – в Черепановскую ЦРБ и один – в Усть-Таркскую ЦРБ.

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