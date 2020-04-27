Оперштаб Томской области по противодействию коронавирусу ввел ограничения на въезд на территорию региона и выезд с нее, сообщила пресс-служба правительства области 26 апреля.

С завтрашнего дня, 27 апреля, на постах при въезде в Томск автомобилисты будут обязаны обосновать свое передвижение, предъявив соответствующие служебные задания или документы, подтверждающие необходимость срочного выезда за пределы Томской области (либо въезда в регион), связанные с личными обстоятельствами», — сообщается на сайте правительства региона.

Межрегиональные автобусные пассажирские перевозки Томская область временно приостановила с 20 апреля. На сегодняшний день в регионе выявлено 67 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 11 человек выздоровели.

Напомним, в Томске открывается резервный госпиталь для лечения COVID-19 на базе клиники СибГМУ.

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