По словам главы облминздрава Константина Хальзова, рост числа инфицированных COVID-19 — это результат увеличившегося количества проведенных тестов: за два последних дня восемь лабораторий региона обработали 3865 проб.

“Мы тестируем весь круг контактов каждого нового пациента. Выявляем большое количество бессимптомных. Всех этих людей изолируем, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Делаем тесты их кругу контактов. Также стараемся обследовать как можно больше пациентов с симптомами ОРВИ”, – объяснил руководитель минздрава Новосибирской области.

В Черепановском районе, например, после выявления первой пациентки и тестирования тех, кто с ней контактировал, коронавирус обнаружили еще у 11 человек. Женщина умерла, но не от осложнений коронавирусной инфекции, а от инфаркта миокарда. В Новосибирской области по-прежнему число пациентов, умерших непосредственно от коронавирусной пневмонии – это четыре человека.

Напомним, сегодня по данным оперативного штаба на 10.00 26 апреля в регионе выявлено еще 58 случаев заражения COVID-19.

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