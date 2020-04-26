Предложение губернатора Томской области Сергея Жвачкина включить клиники Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) в перечень федеральных медицинских центров было поддержано премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщает НИА-Томск.

Резервный респираторный госпиталь для инфицированных коронавирусной инфекцией или с подозрением на COVID-19, будет развернут с 14 мая на базе клиник СибГМУ для жителей Томской области.

Госпиталь будет развернут в новом семиэтажном корпусе клиник СибГМУ в центре Томска. Губернатор отметил, что он может полноценно функционировать, не сообщаясь с другими подразделениями университета.

«Мы разворачиваем еще один резервный госпиталь, чтобы быть готовыми к любым сценариям развития эпидемии, – сказал глава региона. — Через две недели откроем его на базе нового корпуса клиник СибГМУ, который мы построили пять лет назад. Госпиталь будет оснащен всем необходимым оборудованием, в нем будут работать врачи одного из лучших в стране медицинских университетов».

Напомним, в Новосибирской области зарегистрировали сразу 58 инфицированных COVID-19.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.