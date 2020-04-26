По данным оперативного штаба на 10.00 26 апреля в общее количество зарегистрированных в регионе выявлено 305 случаев заражения COVID-19, из них 13 детей.
За минувшие сутки в Новосибирской области появилось еще 58 человек, инфицированных коронавирусом.
Из общего количества зараженных 39 человек выздоровели, четверо больных скончались. Все умершие были мужчинами от 38 до 68 лет.
В настоящее время в отделениях реанимации находятся 26 больных коронавирусной инфекцией, трое человек на ИВЛ.
В детской больнице №3 госпитализировано 65 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
В инфекционных стационарах Новосибирска по состоянию на 26 апреля находится 481 взрослый пациент с подозрением на COVID-19, в том числе и пациены с установленным диагнозом. Три человека госпитализированы в Карасукскую ЦРБ, девять человек на лечении в Черепановской ЦРБ
Всего в Новосибирской области проведен 23261 тест на коронавирусную инфекцию.
Напомним, по данным оперативного штаба на 11.00 25 апреля было выявлено 38 пациентов с коронавирусной инфекцией.