По данным оперативного штаба на 10.00 26 апреля в общее количество зарегистрированных в регионе выявлено 305 случаев заражения COVID-19, из них 13 детей.

За минувшие сутки в Новосибирской области появилось еще 58 человек, инфицированных коронавирусом.

Из общего количества зараженных 39 человек выздоровели, четверо больных скончались. Все умершие были мужчинами от 38 до 68 лет.

В настоящее время в отделениях реанимации находятся 26 больных коронавирусной инфекцией, трое человек на ИВЛ.

В детской больнице №3 госпитализировано 65 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска по состоянию на 26 апреля находится 481 взрослый пациент с подозрением на COVID-19, в том числе и пациены с установленным диагнозом. Три человека госпитализированы в Карасукскую ЦРБ, девять человек на лечении в Черепановской ЦРБ

Всего в Новосибирской области проведен 23261 тест на коронавирусную инфекцию.

Напомним, по данным оперативного штаба на 11.00 25 апреля было выявлено 38 пациентов с коронавирусной инфекцией.

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