На территории Кемеровской области продолжает действовать рекомендация по самоизоляции, а режим повышенной готовности продлевается до 4 мая включительно. Кроме того, вводятся дополнительные меры, сообщает телеграм-канал «Цивилев.Live».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обратился к жителям области. В обращении глава региона призывает жителей следовать рекомендациям по самоизоляции, также сообщает, что правительство региона работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции. Пропуска будут вводиться поэтапно с 5 мая.

Также сообщается, что школы и вузы областибудут работать в режиме дистанционного обучения вплоть до окончания учебного года.

Кроме того губернатор пообещал, что задача которую ставил президент и правительство России по подготовке больниц к приему пациентов с коронавирусной инфекцией, выполнена с опережением на пять дней и в течение месяца число мест в больницах увеличится в два раза — добавится еще 1300 коек, 600 из них на данный момент уже готовы.

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