С самого начала распространения коронавируса в Европе статистика Германии разительно отличается от других стран: на фоне более 150 тыс. заболевших, процент летальных случаев остается очень низким. По данным на 23 апреля, смертность от COVID-19 в Германии составляет всего 3,5%, в Италии, Франции и Англии — порядка 13,5%, Испании — 10,4%. В чем секрет успеха немцев?

Брауншвейг, Нижняя Саксония

Еще до официального введения карантина, на фоне новостей из соседней Италии, немцы перестали лишний раз выходить из дома. Улицы, парки и магазины пустели на глазах. Также самопроизвольно прохожие начали держать дистанцию. После 24 марта (официальный старт карантина в Германии) самодисциплина достигла пика и сохраняется по сей день. В минувшие выходные наша соседка отмечала 90-летие. Именинница сидела на балконе первого этажа, а все ее гости — на лужайке вокруг, естественно на расстоянии 1,5-2 метров друг от друга.

На данный момент в Германии проводится очень много тестов на коронавирус. По собственной инициативе при наличии симптомов, сделать их можно позвонив на специальную горячую линию, где уже врач решит необходим ли вам этот анализ. Висеть на трубке, конечно же, приходится долго.

В положительном случае, либо на дом вызывается Corona-Mobil, либо пациенту предлагается самому подъехать на машине к специальному мобильному пункту забора анализов Corona-in-drive. Анализ делается в течение одного-двух дней. После чего с пациентом связываются по телефону. Все это время рекомендуется находиться дома и ни с кем не контактировать. На личном опыте никто из наших знакомых эту систему в действии не тестировал, но, судя по статистике, схема рабочая.

Оснащенность немецких клиник внушает спокойствие, к тому же, за количеством свободных коек интенсивной терапии можно следить онлайн. К примеру, 23 апреля по всей стране было свободно 42% коек из 33.716 тысяч. Среди занятых: 16.636 коек — пациентами без COVID-19, еще 2.776 коек — с подтвержденным вирусом короны. Несрочные операции на текущий момент перенесены, но неотложная помощь оказывается. Впрочем, сами немцы сейчас лишний раз не ходят к врачу. Конечно, за высоким уровнем медицины стоят высокие налоги: в среднем, стоимость страховки составляет 14-16% от оклада и оплачивать ее обязан каждый. Но, как дали понять последние события, деньги эти в Германии не уходят «мимо кассы».

Пара интересных цифр для статистики от института Роберта Коха: в сезоне 2017-2018 в Германии от довольно сильной волны гриппа умерло порядка 25 тыс. немцев, смертность в возрасте 60-79 лет составила 2,73%, в возрасте от 80 лет — 4,43%. От коронавируса с начала года — 5575 человек.

Что поменялось в бытовом плане? Люди на улицах расходятся «как в море корабли» и разговаривают, соблюдая установленную дистанцию. В магазинах нанесены разметки и никто не подходит ближе указанного расстояния, предпочитая подождать своей очереди на улице. Коронавирус, кстати, стал «толчком» для консервативных немцев к бесконтактной оплате картами, до пандемии в почете была наличка, а банковскими картами расплачивались немногие.

Продавцов в магазинах также защищают специальные пластиковые экраны, аналогичные «щиты» сделаны и в общественном транспорте, чтобы пассажиры не приближались к водителю. Транспортный трафик был сокращен после перевода большинства сотрудников на домашний офис. Поэтому до сих пор трамваи и автобусы ходят полупустыми. Очень многие компании вынуждены были отправить сотрудников в отпуска с сохранением 60-80% заработной платы. В частности, порядка 75% сотрудников завода Mercedes-Benz в Мангейме (общее число сотрудников — более 25 тыс. человек) сейчас сидят дома, аналогичная ситуация на предприятиях BMW, Volkswagen и Audi. Многие опасаются, что из этого отпуска уже не выйдут на работу. По официальным данным, более 750 тыс. немецких компаний отправили часть сотрудников домой.

Малому бизнесу тоже приходится нелегко. «Примерно с середины марта многие компании, связанные с финансовым сектором и консалтингом, приостановили свои проекты. Сейчас понемногу бизнес оживает, но постепенно переходит в онлайн-формат», — рассказала знакомая, занятая в сфере бизнес-консалтинга. Что касается господдержки, компаниям численностью до пяти человек сейчас выделяется помощь в размере 9 тыс. евро, до 10 человек — 15 тыс. евро, до 50 — 25 тыс. евро (данная поддержка — в земле Северный Рейн-Вестфалия, в разных землях Германии введены разные меры). Но в конце года данная сумма также попадет в налогооблагаемую базу. Помимо этого, налоговые выплаты власти разрешили разбить на несколько платежей, при этом каких-то специальных налоговых каникул для бизнеса в Германии нет.

С 20 апреля локдаун в стране потихоньку начали снимать. Заработали школы, детские сады пока закрыты. Магазины площадью до 800 кв. метров вновь открылись в большинстве земель. Также, независимо от размера, начали работу книжные, мебельные, велосипедные магазины и автосалоны. Неподалеку от нас, к примеру, со вторника, 21 апреля, вновь заработала фермерская ярмарка.

При условии снятия жестких мер правительство обязало всех носить маски в общественных местах, в том числе, транспорте. Буквально неделю-полторы назад их носили далеко не все, на 10 посетителей супермаркета в масках приходилось 1-2 человека. Что неудивительно — масок в аптеках в свободной продаже нет по-прежнему, с начала марта. По словам очевидцев, они появляются периодически по 2,5 евро за штуку и тут же расходятся. Приходится шить самостоятельно. Еще официально не утверждено, но ожидается, что за отсутствие маски в общественном месте может грозить штраф в 50 евро.

Пока снять карантин в Германии планируется 4 мая. Однако, речи об открытии границ и авиасообщения пока не идет. К тому же, страна сильно опасается второй волны коронавируса, именно поэтому многие предприятия сейчас запускаются лишь в тестовом режиме. Как пишут местные СМИ, общество ждет от власти четких правил, которые необходимо будет соблюдать после 4 мая, чтобы не допустить второй вспышки вируса.

P.S. Да, традиционный Октоберфест, проводимый в Мюнхене с 1810 года, также не состоится. Несмотря на ежегодную выручку фестиваля в размере порядка 1 млн евро, власти решили от него отказаться под эгидой сохранения здоровья нации.

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