Новосибирский СКИФ настраивает станции

В число экспериментальных станций будущего Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ) может войти станция для работы научного центра «Вектор», который сейчас разрабатывает вакцину для борьбы с коронавирусом.

Как рассказала «Континенту Сибирь» советник по перспективным проектам председателя СО РАН Ольга Дорохова, по планам инфраструктура СКИФа будет включать 30 экспериментальных станций. Первая очередь предполагает создание 6 станций, однако это количество может вырасти до 7 за счет станции для проведения вирусологических и медицинских исследований ГНЦ «Вектор». По словам Ольги Дороховой, чтобы справляться с вирусными штаммами, такими, как коронавирус, нужен новый технологический уровень оборудования, используемого для исследований, чтобы у «Вектора» появились возможности, которыми он не обладает сейчас. «СКИФ – не просто крупный строительный объект, как бассейн или стадион. В первую очередь это технологическое решение, причем, равных которому в мире сейчас нет. Есть четвертое поколение источников СИ (синхротронного излучения – «КС»), мы хотим «перепрыгнуть» их и сделать поколение четыре плюс. Не пять, но уже и не четыре», — пояснила советник председателя СО РАН.

Напомним, постановление правительства РФ о выделении 37,1 млрд рублей на создание Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в 2020–2024 годах вышло в конце 2019 года. Источник синхротронного излучения должен быть создан в 2023 году, а центр введен в эксплуатацию в 2024 году. В марте ткущего года на площадке будущего ЦКП СКИФ начались изыскательские работы.

В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» директор Института ядерной физики СО РАН Павел Логачев уточнил, на каком этапе сегодня находится подготовка к созданию источника синхротронного излучения. «Чудес не бывает. Для того, чтобы делать большую работу, нужны серьезные ресурсы. Мы сейчас говорим об оборудовании длительного цикла изготовления. Мы беремся сейчас делать то, что никогда и никто в мире не делал, иначе это не будет машиной с супер-рекордными параметрами. Когда вы находитесь среди людей, которые лучше всех умеют это делать, профессионалов в своей области, но при этом вы еще ни разу этого не делали, вы имеете представление, как это должно происходить. Но реально вам нужно попробовать и посмотреть, что получается. Потому что вы впервые работаете с этими технологиями, идете по новому пути. Поэтому, сначала делается опытный образец, прототип, ряда ключевых элементов, которые затем собираются вместе. Проводятся сложные измерения, которые в итоге говорят: да, вы достигли уровня параметров, который обеспечит итоговый результат. В процессе вы пробуете один способ, другой, в итоге выбираете наиболее оптимальный. На этот опытный образец нужно сделать всю оснастку, причем разницы нет, на одну штуку или на 200 штук ее сделали. На все это уходит год, после чего вы фиксируете технологию и начинаете серийное производство. Вам нужны будут новые станки, и часть оборудования будет делаться впервые, вы должны следить за качеством материала и так далее. На все это тоже уйдет время. Поэтому, чем мы раньше начнем, тем лучше», — рассказал Павел Логачев.

По словам академика, разработку наиболее критичных узлов в СО РАН начали еще больше года назад. Эти узлы не требуют больших ресурсов, и сибирские ученые обошлись своими силами. Для основной же массы оборудования, сверхточных магнитов, вакуумных камер и так далее, будут нужны дополнительные ресурсы. «Прототипы достаточно сложные, и изготовить их за счет собственных средств мы не сможем. Старт финансирования проекта со стороны министерства (минобрнауки России – «КС») – это очень важная история. Мы надеемся и ждем, что команда профессионалов министерства сделает свое дело профессионально и быстро, а мы со своей стороны их не подведем», — сказал Павел Логачев.

Он добавил, что институт занимается внешними договорами с российскими и зарубежными партерами только тогда, когда эта работа идет на переднем мировом научном крае. Ученые не берутся за «коммерческие истории», а лишь имеющие значение для науки и технологий. «СКИФ – наша история. Мы давно хотели сделать для своей страны такую передовую установку. И конечно, когда мы начинали, мы понимали, что сделаем это. Кто больше делает, тот больше успевает. Если есть большой проект, на него все сотрудники идут с энтузиазмом, и молодежь в том числе. Это и возможность самореализации, и интересная зарплата, и достойная работа, благодаря которой можно сделать себе имя в науке. Наши сегодняшние мощности отражают наше сегодняшнее состояние, но раза в полтора мы их точно можем легко увеличить – была бы задача и адекватная этой задаче ресурсная поддержка. Остальное сделаем. Задача может быть решена только в одном случае: если мы, с нашим учредителем, министерством, будем работать, как одна команда. Мы со своей стороны только так это представляем, и новая команда министерства тоже действует в этом ключе. Мы приступаем к живой, настоящей работе, к созиданию», — сказал директор ИЯФ СО РАН.

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