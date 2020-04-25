Заместитель председателя бюджетного комитета Заксобрания Ирина Диденко подала документы на праймериз «Единой России» по округу в Бердске. На той же территории выдвинулись еще шесть человек, включая спикера горсовета Бердска – регистрация продолжается.

В 2015 году беспартийная Ирина Диденко впервые избралась в Законодательное собрание Новосибирской области по спискам КПРФ. Она делит округ № 22 в Заельцовском районе Новосибирска с коммунистом-одномандатником Андреем Жирновым.

В конце прошлого года «Континент Сибирь» писал о том, что на выборы по округу № 22 может выдвинуться Илья Поляков, который в этот созыв Заксобрания прошел по спискам ЛДПР.

На праймериз ЕР по этой территории зарегистрировались директор лицея № 159 Татьяна Горбачева и секретарь местного отделения «Единой России» в Заельцовском районе Арман Озманян — он собирается в горсовет по округу № 10.

Процедура праймериз обязательна для всех кандидатов, которых на выборах официально поддержит «Единая Россия». Ирина Диденко выдвигается по округу № 12 в Бердске. На сегодняшний день о планах участвовать в предварительном голосовании по этому округу, помимо Диденко, заявили ее шесть человек: спикер Совета депутатов Бердска, единоросс Валерий Бадьин, руководитель аппарата бизнес-омбудсмена в Новосибирской области Владимир Гончарик, директор искитимского МКУ «Управление образования и молодежной политики» Вячеслав Бесхлебный, гендиректор ООО «Сибирский Сувенир» Антон Бархатов, директор МУП «Водоканал» Артур Шотт, директор ООО «Кристалл» Павел Данилов.

В нынешнем созыве округ № 12 в Законодательном собрании Новосибирской области представляет самый возрастной депутат, 84-летний Борис Прилепский. На следующие выборы он не пойдет.

«Сейчас не могу говорить, я в вертолете. Попозже», – ответила на звонок корреспондента «Континента Сибирь» чемпион России по вертолётному спорту Ирина Диденко.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что супруг Ирины Диденко, директор АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат», вице-президента Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Игорь Диденко не принял решение, готов ли он участвовать в праймериз ЕР.

В апреле стало известно, что член фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Новосибирской области Игорь Умербаев вышел из партии и подал документы на праймериз как сторонник «Единой России».

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