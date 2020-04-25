В регионе за сутки по данным оперативного штаба на 11.00 25 апреля выявлено 38 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Один человек из инфицированных выезжал за пределы региона и возвращался в Новосибирск через Москву. Еще 17 человек область не покидали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. По каждому из этих случаев проводится эпидрасследование. Также у 20 человек были обнаружены по контакту с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден ранее.

Общее число зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на 25 апреля 247 человек, из них 12 детей. 39 человек выздоровели, четверо больных скончались.

С подозрением на коронавирус в детскую больницу №3 госпитализировано 55 детей, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Всего 413 взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 находится в инфекционных стационарах Новосибирска, включая пациентов с установленным диагнозом. Также трое пациентов находятся в Карасукской ЦРБ.

К настоящему моменту коронавирусная инфекция зафиксирована в Новосибирске, Бердске, Краснообске, Кольцово, в Новосибирском, Карасукском, Коченевском, Убинском, Колыванском, Черепановском, Ордынском, Здвинском и Сузунском районах области.

Напомним, глава минздрава Новосибирской области Костантин Хальзов на пресс-брифинге 24 апреля дал официальный комментарий по поводу ситуации с новосибирской поликлиникой №22.

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