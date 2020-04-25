Правительство России представило план преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса

В опубликованном документе на 30 слайдах представлены основные меры поддержки граждан, регионов России, наиболее пострадавших отраслей экономики и отдельных предприятий.
Согласно документу, последствия эпидемии ощутили на себе 5,3 млн человек, из них 3,3 млн в сфере малого и среднего предпринимательства. В эту же статистику попали и 526 тысяч предприятий по всей стране, в том числе 176 тыс. индивидуальных предпринимателей с наёмными работниками.
Правительство выделило 11 основных сфер, которые получат поддержку. В их число вошли:
- автоперевозки,
- воздушный транспорт,
- туризм,
- выставочная деятельность,
- гостиницы,
- сфера развлечений и досуга,
- общественное питание,
- бытовые услуги,
- культура и спорт,
- непродовольственный ритейл,
- стоматологические услуги.
Для всех указанных категорий правительством предусмотрены различные льготы, в том числе, кредиты и гранты, понижение налоговых платежей, снижение арендной платы.
Для некоторых отраслей предусмотрены персональные условия. Так, туроператоры и авиакомпании будут освобождены от взносов в резервный фонд, а для гостиничной сферы разработан особый порядок возмещения выплаты процентов по кредитам.
Часть программы посвящена снижению административной нагрузки: многие документы и разрешения, которые раньше требовали личного присутствия теперь можно оформить онлайн, а различные виды лицензий и разрешений будут продлены автоматически.
Кроме того, правительством будет оказана поддержка доходов населению: теперь при уменьшении доходов на 30% и более, человек сможет получить кредитные и ипотечные каникулы сроком до 6 месяцев.
Меры поддержки коснутся и Новосибирской области. Как ранее писал «Континент Сибирь», в первую очередь помощь получат наиболее пострадавшие отрасли, в которых работают не менее 57 тыс. жителей области. Это предприятия, работающие в сфере предоставления авиационных услуг, культуры, физкультуры, туризма, гостиничного бизнеса, общепита, допобразования, проведения конференций и выставочной деятельности, а также предоставляющие бытовые и стоматологические услуги. Для них предполагаются отсрочка по налогам, уплате страховых взносов и их снижение с 30 до 15% в пенсионном, обязательном медицинском и социальном страховании.