Правительство России представило план преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса

В опубликованном документе на 30 слайдах представлены основные меры поддержки граждан, регионов России, наиболее пострадавших отраслей экономики и отдельных предприятий.

Согласно документу, последствия эпидемии ощутили на себе 5,3 млн человек, из них 3,3 млн в сфере малого и среднего предпринимательства. В эту же статистику попали и 526 тысяч предприятий по всей стране, в том числе 176 тыс. индивидуальных предпринимателей с наёмными работниками.

Правительство выделило 11 основных сфер, которые получат поддержку. В их число вошли:

автоперевозки,

воздушный транспорт,

туризм,

выставочная деятельность,

гостиницы,

сфера развлечений и досуга,

общественное питание,

бытовые услуги,

культура и спорт,

непродовольственный ритейл,

стоматологические услуги.

Для всех указанных категорий правительством предусмотрены различные льготы, в том числе, кредиты и гранты, понижение налоговых платежей, снижение арендной платы.

Для некоторых отраслей предусмотрены персональные условия. Так, туроператоры и авиакомпании будут освобождены от взносов в резервный фонд, а для гостиничной сферы разработан особый порядок возмещения выплаты процентов по кредитам.

Часть программы посвящена снижению административной нагрузки: многие документы и разрешения, которые раньше требовали личного присутствия теперь можно оформить онлайн, а различные виды лицензий и разрешений будут продлены автоматически.

Кроме того, правительством будет оказана поддержка доходов населению: теперь при уменьшении доходов на 30% и более, человек сможет получить кредитные и ипотечные каникулы сроком до 6 месяцев.

Меры поддержки коснутся и Новосибирской области. Как ранее писал «Континент Сибирь», в первую очередь помощь получат наиболее пострадавшие отрасли, в которых работают не менее 57 тыс. жителей области. Это предприятия, работающие в сфере предоставления авиационных услуг, культуры, физкультуры, туризма, гостиничного бизнеса, общепита, допобразования, проведения конференций и выставочной деятельности, а также предоставляющие бытовые и стоматологические услуги. Для них предполагаются отсрочка по налогам, уплате страховых взносов и их снижение с 30 до 15% в пенсионном, обязательном медицинском и социальном страховании.

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