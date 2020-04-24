Новосибирский минздрав заключил с омской компанией «ОМС» госконтракт на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По данным Единой информационной системы в сфере закупок, компания поставит в Новосибирск 10 аппаратов ИВЛ Zisline в исполнении MV200 производства российского ООО «Тритон-ЭлектроникС». Сумма контракта составила около 13,5 млн рублей. Оборудование будет доставлено в новосибирскую городскую клиническую больницу № 11. В соответствии с графиком поставки, первые пять аппаратов должны прибыть в Новосибирск до 27 апреля текущего года, еще пять – до 30 мая текущего года.

Напомним, как в пятницу сообщил журналистам глава регионального минздрава Константин Хальзов, сейчас в новосибирских медучреждениях работает 53 аппарата ИВЛ, законтрактованы и в скором времени будут поставлены еще 300 устройств. При этом максимальная «нагрузка» с начала пандемии, по данным минздрава – 3 человека. Сейчас на ИВЛ находятся двое пациентов.

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