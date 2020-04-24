Факт смерти от коронавирусной инфекции первого в регионе пациента официально подтвердил минздрав Алтайского края. Мужчина 1963 года рождения лежал в горбольнице №5 Барнаула и последние несколько лет находился на гемодиализе, что очень осложнило лечение COVID-19.

Глава региона Виктор Томенко принес соболезнования родным и близким умершего: «Врачи до последнего боролись за жизнь больного, но сопутствующие заболевания не позволили победить смерть. Дорогие земляки, я в очередной раз прошу вас соблюдать предписанные санитарными властями меры безопасности, особое внимание – самоизоляции».

Губернатор также сообщил, что в Змеиногорском районе, где произошла вспышка заболевания на крупном предприятии введены особые меры — ограничивается передвижение людей, работа организаций, принимаются усиленные меры дезинфекции транспорта и учреждений.

По данным на утро 24 апреля, в Алтайском крае тест на COVID-19 сдали уже около 19 тысяч человек. В регионе.зарегистрировано 152 случая коронавирусной инфекции. 18 человек вылечились, еще 134 проходят лечение. Под наблюдением находятся 1356 человек.

Напомним, минздрав Новосибирской области объяснил, почему 24 апреля так резко выросло число заразившихся коронавирусом

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