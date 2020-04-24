24 апреля Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку сразу на 50 б.п., до 5,5% годовых. Пресс-служба ЦБ прокомментировала данное решение тем, что за прошедший месяц ситуация кардинально изменилась не только в российской, но и в мировой экономике.

Решение снизить ставку вряд ли можно назвать неожиданным: предпосылки были и в выступлениях председателя ЦБ, и в выкладках экспертов и аналитиков, и, наконец, в решениях регуляторов других стран. Вопрос был в том, насколько Банк России ее снизит.

Крупнейшим дезинфляционным фактором, повлиявшим на экономику России и не только, в апреле стала пандемия коронавируса, которая вызвала значительное падение спроса, в том числе и на энергоносители. При этом высокая волатильность на глобальных финансовых рынках, которая имела место в марте, прошла. Поэтому Банк России пересмотрел базовый сценарий прогноза и перешел в область мягкой денежно-кредитной политики.

«Снижение ставки оказывает положительное влияние на экономический рост и уменьшает стоимость заимствований Минфина на внутреннем рынке. Принимая во внимание наметившееся увеличение потребности в привлечении госдолга, данное решение способствует уменьшению расходной части бюджета», – прокомментировал заместитель председателя правления банка «Нейва» Игорь Кошмин. В то же время, по его словам, побочным эффектом может стать увеличение давления на рубль через снижение дифференциала процентных ставок по рублям и основным мировым валютам.

С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция, по мнению экспертов ЦБ, составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.

Согласно базовому прогнозу Банка России, ВВП по итогам 2020 года снизится на 4–6%, но в дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 2,8–4,8% в 2021 году и 1,5–3,5% в 2022 году. В базовый прогноз заложена средняя цена нефти марки Urals в 27 долларов США за баррель в 2020 году и ее последующее повышение до 35 и 45 долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно.

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