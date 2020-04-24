В Новосибирской области выявлены новые нарушители установленных в регионе ограничительных мер, действующих в период пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Калининском районе в ТЦ «Голден Парк» в момент проверки контролирующими органами работал фитнес-клуб Extreme Fitness, в ТЦ «Омега» в Кировском районе продолжал действовать солярий и в момент рейда там загорали несколько женщин. Также в ТЦ «Роща», находящемся в Дзержинском районе, в одном из отделов велась продажа ножей, а в ТЦ «Маяк» работал мебельный магазин.

Примечательно, что указанный фитнес-клуб упоминался в ходе прямой линии губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на ВГТРК 22 апреля. Главе региона показали видеоролик, из которого следовало, что фитнес-центр продолжает работать в условиях самоизоляции.

Extreme Fitness является одной из старейших сетей фитнес-центров Новосибирска. Ее основателем и ключевым бенефициаром является предприниматель Михаил Ханин, сын известного бизнесмена Якова Ханина, скончавшегося в январе 2013 года. По данным 2ГИС, в настоящее время у сети 5 клубов в Новосибирске.

Сотрудниками облминпромторга в отношении юридических лиц возбуждено административное дело и начато расследование по статье 20.6.1 КоАП РФ, нарушителям грозят штрафы.

В ходе совместных рейдов органов власти и полиции за неделю проверено 109 предприятий и 18 торговых центров, также в усиленном режиме проходят рейды по местам уличной торговли. Такие проверки будут продолжены.

Напомним, новосибирский перевозчик для волонтеров вдвое снизил цену на проезд в маршрутках.

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