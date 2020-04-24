Министр здравоохранения Новосибирской области Костантин Хальзов в ходе пресс-брифинга 24 апреля дал официальный комментарий по поводу ситуации с новосибирской поликлиникой №22. Информацию о заболевании COVID-19 врачей, работающих в стационаре, министр опроверг.

Константин Хальзов обратил внимание на то, что случай заболевания в поликлинике среди медицинского персонала единичный. Сейчас поликлиника работает в обычном режиме, проблем с организацией медицинской помощи нет. При этом каждому случаю заражения среди медперсонала уделяется особое внимание. По его словам, во всем регионе на текущий момент наблюдаются лишь единичные случаи заболеваний, в основном, среди работников скорой помощи.

«На сегодня в стационарах не зарегистрирована ни одного очага заболевания, – сообщил Константин Хальзов. – С учетом того, как много пациентов сегодня у нас лечится и наблюдается, это огромное достижение для нашего города».

Также министр прокомментировал ситуацию с тестами и аппаратами ИВЛ. Сегодня в регионе работает восемь лабораторий, проводящих тесты на COVID-19, четыре из которых частные. Напомним, что на данный момент было проведено почти 20 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, из них положительный результат дали чуть больше 1%.

Что касается ИВЛ, Константин Хальзов подчеркнул, что их в больницах сегодня достаточно: 53 аппарата уже в работе, плюс законтрактованы и в скором времени будут поставлены еще 300 устройств. При этом максимальная «нагрузка» с начала пандемии, по данным минздрава – 3 человека. Сейчас на ИВЛ находятся двое пациентов.

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