24 апреля министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов провел брифинг, на котором рассказал о текущей эпидемиологической обстановке и принимаемых в регионе мерах по противодействию инфекции. Также он прокомментировал резкий рост числа заболевших.

«Я бы не сказал, что рост числа выявленных случаев – это отрицательная динамика, я бы сказал даже наоборот, что это очень позитивная цифра. Она говорит о результатах работы минздрава и Роспотребнадзора по выявлению всех, с кем могли контактировать уже выявленные носители вируса», – сообщил министр в ходе пресс-брифинга, на котором присутствовал корреспондент «Континента Сибирь».

На сегодня в Новосибирской области 209 подтвержденных случаях COVID-19, из них 8 детей. 41 случай зарегистрирован только за последние стуки. 24 человека выздоровели.

Ранее, напомним, губернатор области Андрей Травников отметил, что число «вторичных» источников заражения уже начинает обгонять «завозные». Сейчас министр здравоохранения региона отметил новый тренд – за последнюю неделю выросло число тех, у кого заболевание протекает бессимптомно, либо с минимальными признаками ОРВИ. Расширяется и география вируса – в основном за счет переезжающих в удаленные районы новосибирцев и жителей других регионов.

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