Николай Мамулат: «Реализация мер поддержки бизнеса отслеживается и корректируется»

Региональный бизнес-омбудсмен Николай Мамулат дал свою оценку того, как в Новосибирской области реализуются меры по поддержке, стабилизации и развитию экономики в условиях пандемии коронавируса.
Как рассказал Николай Мамулат, больше всего предпринимателей волнуют вызванные ограничениями в работе падение покупательского спроса, ожидаемая плановая убыточность, срывы договорных обязательств, оплата аренды, коммунальных платежей и кредитов.
«Первая волна пришлась на туристическую отрасль и гостиничный бизнес, сферу общественного питания, услуг, развлечений и организации мероприятий, транспорт, образование. С началом ухудшения ситуации мы начали регулярно проводить рабочие встречи с руководителями отраслевых ассоциаций, общественных деловых объединений, для выработки возможных предложений и решений в рассматриваемой ситуации, – рассказал Николай Мамулат. – Перечень пострадавших отраслей постепенно расширяется. Так, на прошлой неделе президент внес в него торговлю непродовольственными товарами. Сегодня уже ясно, что кризис затронул практически все сегменты малого бизнеса, поскольку многие цепочки связаны между собой. Мы все понимаем, что обстановка сложная».
Что нужно бизнесу от государства в условиях пандемии коронавируса?
Всю информацию о ситуации в регионе аппарат регионального уполномоченного еженедельно направляет бизнес-омбудсмену при президенте России, который, в свою очередь активно взаимодействует с минэкономразвития РФ и другими профильными ведомствами федерального уровня.
«К сожалению, не все меры поддержки, в том числе и федеральные, реализуются в полной мере, – отметил Николай Мамулат. – Например, вопрос с предоставлением зарплатных кредитов под 0%. Мы в регионе провели «контрольную закупку» совместно с предпринимателями, которые хотели получить такой кредит, но на практике это оказалось совсем непросто. Банки с большой неохотой шли на предоставление кредита. Эта информация сразу была направлена Уполномоченному при президенте РФ. Необходимо отметить, что во многих регионах ситуация схожая. Я надеюсь, что уже на этой неделе ситуация начнет меняться. Банки получат дополнительные инструкции и начнут выдавать деньги».
В партии «Единая Россия» считают, что в регионах необходимо проверить исполнение мер поддержки в условиях пандемии коронавируса. Вся информация из регионов ежедневно будет попадать в ситуационный центр партии и оперативно доводиться до правительства.
Новосибирский омбудсмен отметил, что поддержана инициатива по льготным кредитам на пополнение оборотных средств, выплату авансов поставщикам, покупку сырья и комплектующих. Малым и средним предприятиям будет предоставлена прямая безвозмездная помощь, в том числе, на выплаты зарплат – наиболее острый вопрос для бизнеса.
«Важно, что в настоящее время губернаторам предоставлены очень серьезные полномочия в зависимости от ситуации на местах. У руководства регионов есть возможность самостоятельно принимать решения о возобновлении отдельных сфер деятельности. В текущей ситуации есть возможность лавировать, и после детального анализа находить золотую середину, это же бизнес, живое существо», – считает Николай Мамулат.
В части расширения перечня новосибирский омбудсмен постоянно работает с региональным минпромторгом и минэкономразвития. Все предложения направляются в оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики для рассмотрения вопроса о возможности возобновления ими работы.
«И губернатор, и правительство понимают, что сейчас важно сохранить рабочие места, поэтому там, где есть возможность – разрешить работу с соблюдением всех правил санитарно-эпидемиологической безопасности», – резюмировал Николай Мамулат.