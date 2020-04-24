Николай Мамулат: «Реализация мер поддержки бизнеса отслеживается и корректируется»

Региональный бизнес-омбудсмен Николай Мамулат дал свою оценку того, как в Новосибирской области реализуются меры по поддержке, стабилизации и развитию экономики в условиях пандемии коронавируса.

Как рассказал Николай Мамулат, больше всего предпринимателей волнуют вызванные ограничениями в работе падение покупательского спроса, ожидаемая плановая убыточность, срывы договорных обязательств, оплата аренды, коммунальных платежей и кредитов.

«Первая волна пришлась на туристическую отрасль и гостиничный бизнес, сферу общественного питания, услуг, развлечений и организации мероприятий, транспорт, образование. С началом ухудшения ситуации мы начали регулярно проводить рабочие встречи с руководителями отраслевых ассоциаций, общественных деловых объединений, для выработки возможных предложений и решений в рассматриваемой ситуации, – рассказал Николай Мамулат. – Перечень пострадавших отраслей постепенно расширяется. Так, на прошлой неделе президент внес в него торговлю непродовольственными товарами. Сегодня уже ясно, что кризис затронул практически все сегменты малого бизнеса, поскольку многие цепочки связаны между собой. Мы все понимаем, что обстановка сложная».

Всю информацию о ситуации в регионе аппарат регионального уполномоченного еженедельно направляет бизнес-омбудсмену при президенте России, который, в свою очередь активно взаимодействует с минэкономразвития РФ и другими профильными ведомствами федерального уровня.

«К сожалению, не все меры поддержки, в том числе и федеральные, реализуются в полной мере, – отметил Николай Мамулат. – Например, вопрос с предоставлением зарплатных кредитов под 0%. Мы в регионе провели «контрольную закупку» совместно с предпринимателями, которые хотели получить такой кредит, но на практике это оказалось совсем непросто. Банки с большой неохотой шли на предоставление кредита. Эта информация сразу была направлена Уполномоченному при президенте РФ. Необходимо отметить, что во многих регионах ситуация схожая. Я надеюсь, что уже на этой неделе ситуация начнет меняться. Банки получат дополнительные инструкции и начнут выдавать деньги».

В партии «Единая Россия» считают, что в регионах необходимо проверить исполнение мер поддержки в условиях пандемии коронавируса. Вся информация из регионов ежедневно будет попадать в ситуационный центр партии и оперативно доводиться до правительства.

Новосибирский омбудсмен отметил, что поддержана инициатива по льготным кредитам на пополнение оборотных средств, выплату авансов поставщикам, покупку сырья и комплектующих. Малым и средним предприятиям будет предоставлена прямая безвозмездная помощь, в том числе, на выплаты зарплат – наиболее острый вопрос для бизнеса.

«Важно, что в настоящее время губернаторам предоставлены очень серьезные полномочия в зависимости от ситуации на местах. У руководства регионов есть возможность самостоятельно принимать решения о возобновлении отдельных сфер деятельности. В текущей ситуации есть возможность лавировать, и после детального анализа находить золотую середину, это же бизнес, живое существо», – считает Николай Мамулат.

В части расширения перечня новосибирский омбудсмен постоянно работает с региональным минпромторгом и минэкономразвития. Все предложения направляются в оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики для рассмотрения вопроса о возможности возобновления ими работы.

«И губернатор, и правительство понимают, что сейчас важно сохранить рабочие места, поэтому там, где есть возможность – разрешить работу с соблюдением всех правил санитарно-эпидемиологической безопасности», – резюмировал Николай Мамулат.

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