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Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», директор АО «Корпоративные ИТ-Проекты»
Генеральный директор компании «Отелит»
Основатель Первой Академии Маркетинга
Cовладелец объектов коммерческой недвижимости в Новосибирске
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