Сбербанк принял решение о выделении проектного финансирования для строительства III очереди жилого комплекса «Солнечные часы» в Заельцовском районе Новосибирска, который возводит ООО СЗ «Экострой», входящее в Группу компаний «Стрижи».

Сбербанк уже принимал участие в финансировании строительства первых двух очередей жилого комплекса «Солнечные часы». Один из домов во второй очереди этого жилкомплекса стал первым за Уралом сданным объектом, квартиры в котором были реализованы через эскроу-счета. Сдача дома прошла раньше намеченного ранее срока — в октябре 2019 года.

ЖК «Солнечные часы» возводится в Заельцовском районе Новосибирска на улице Кубовая на месте ранее снесенного ветхого и аварийного жилья. Квартиры в III очереди комплекса планируются к сдаче в IV квартале 2021 года.

«Мы рады, что строительный рынок постепенно отказывается от прежней схемы долевого строительства и переходит на более прозрачную систему работы, с использованием эскроу-счетов, — сообщил заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Алексей Кузнецов. — Группа компаний «Стрижи» является давним партнером Сбербанка и стала одной из первых, кто активно включился в работу по новым правилам, с использованием проектного финансирования и счетов эскроу. Мы очень рады продолжению сотрудничества и уверены, что III очередь «Солнечных часов» будет сдана в срок».

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