Вот уже больше месяца на территории Плющихинского жилмассива Новосибирска активно действует волонтерское движение. Студенты, сотрудники управляющей компании, активисты и просто неравнодушные жители оказывают поддержку и разносят бесплатные продуктовые наборы тем, кто больше всего пострадал от карантинных ограничений. К помощи подключились и местные предприниматели.

Чтобы помочь всем, кто попал в сложное положение из-за принятых в связи с коронавирусом ограничений, на жилмассиве активно действует волонтерское движение. Инициатором его создания стал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Конько.

«С начала ограничительных мер мы оценили ситуацию и приняли решение о создании волонтерского центра, сразу был создан штаб в микрорайоне. Начали с помощи жителям в виде походов в магазин или аптеку. Но вскоре столкнулись с тем, что есть люди, которым просто не на что делать покупки», — рассказывает Сергей Конько.

Тогда, по словам депутата, организаторы начали привлекать спонсоров — предпринимателей, готовых предоставить нуждающимся продукты бесплатно.

Откликнулись многие. Кто-то из бизнесменов стал привозить в волонтерский центр овощи, кто-то фрукты, масло и другие необходимые продукты. Основную поддержку оказали в группе компаний «Дискус», основном застройщике микрорайона.

«Реальность, безусловно, вносит свои коррективы в жизнь людей микрорайона, у кого-то сложности с работой, кто-то не может выходить из дома, потому что находится в группе риска. В такой непростой ситуации важно сплотиться и помочь тем людям, кому особенно нужна поддержка, — рассказал руководитель группы компаний «Дискус» Алексей Джулай. — С начала проведения акции более 400 семей получили адресную помощь, и наша работа будет продолжена».

Так, волонтеры начали формировать бесплатные продуктовые наборы, в которые удалось включить практически все необходимое для полноценного питания: крупы, сахар, макаронные изделия, мясо, окорочка, консервы, яйца, овощи, фрукты и многое другое. За выходные дни в центре собирают заявки, а с понедельника свежие продукты, привозимые от предпринимателей, фасуют и развозят по микрорайону.

Стоимость стандартного набора продуктов колеблется в районе тысячи рублей. Вес одного набора в среднем 8 кг. Нередко продуктовые наборы подбираются индивидуально — из расчета состава семьи и по нуждам жителей. Бывает и так, что новосибирцы отказываются от тех продуктов, которые у них уже есть, в пользу соседей. Как отмечают волонтеры, беда сплотила многих, и люди сегодня стараются быть внимательнее друг к другу.

О возможности получить поддержку организаторы волонтерского движения заранее оповестили жителей при помощи звонков, СМС-рассылки, социальных сетей. Связывались с ТОСами и старшими по домам, школами, где хорошо знают все нуждающиеся семьи.

За неделю волонтерам удается обеспечить бесплатными продуктовыми наборами более 100 семей. Примерно в два раза больше выполняется заявок на поход в магазин или аптеку.

Оказывают в волонтерском центре и консультационную работу — разъясняют правила получения выплат и компенсаций, помогают решить вопросы со службой занятости тем, кто остался без работы. Тесно взаимодействует центр и с другими волонтерскими организациями Октябрьского района.

В ряды волонтеров на Плющихе идут студенты, сотрудники группы компаний «Дискус», спортсмены Федерации дзюдо Новосибирской области, активисты микрорайона, сотрудники управляющей компании. При этом все они не прекращают своих основных занятий, подключаясь к волонтерскому движению в свободное время.

«Разношу продукты несколько раз в неделю — стараюсь выкроить время в обеденный перерыв. Для меня это совсем не сложно. Наоборот, приятно, что помогаю людям, вношу свою лепту в хорошее дело», — рассказал сотрудник управляющей компании «Достойный-Сервис» Иван Щербин.

Все активисты, участвующие в акции, носят яркие опознавательные жилеты. У каждого участника движения при себе удостоверение, подтверждающее личность. При этом личного контакта с жильцами волонтеры во время работы избегают — для профилактики передачи инфекций. Продуктовые наборы всегда оставляют у дверей квартир. Ну и, конечно, обязательные атрибуты каждого — это защитная медицинская маска, перчатки и антисептик.

Как уверяют организаторы волонтерского центра, помощь нуждающимся на Плющихе будет оказываться до тех пор, пока в Новосибирске будут действовать карантинные ограничения. Пока для этого волонтеры располагают всем необходимым.

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