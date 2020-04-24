Из 41 новых заразившихся коронавирусной инфекцией, выявленных в Новосибирской области за сутки, только один из заболевших выезжал за пределы региона в Москву, сообщает оперативный штаб в 10.00 24 апреля.

Никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами 15 человек. Еще 25 человек контактировали с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден.

В Новосибирской области на сегодня количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 – 209, из них восемь детей. 24 человека выздоровели, четверо заболевших умерли.

В детской больнице №3 находится 50 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 – 383, включая пациентов с установленным диагнозом. Еще три пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской област проведено 19388 тестов на коронавирусную инфекцию.

Напомним, вчера после лечения был выписан еще один пациент с диагнозом COVID-19

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