После того как COVID-19 загнал весь мир на карантин, привычный порядок жизни изменился незаметно и очень быстро. Отменены массовые мероприятия, в том числе Олимпийские игры, премьеры кинофильмов и экономические форумы отложены, сообщение между странами сведено к минимуму, студенты и школьники отправлены на дистанционное обучение, а некоторые отрасли — в частности, туристическая — впали из-за пандемии в полумертвое состояние.

Между тем, некоторые направления сейчас развиваются даже активнее, чем раньше. И это не только аптечный бизнес — «Континент Сибирь» уже писал некоторое время назад о том, что за месяц с начала пандемии и глобального падения всех биржевых котировок выросли акции компании Zoom, чья основная специализация — решения для видеоконференций. Если раньше ИТ для многих отраслей и государства играли чаще вспомогательную роль и использовались скорее опционально, то сейчас они становятся жизненной необходимостью. С их помощью можно как удержаться в рабочем режиме даже во время карантина, так и сдержать развитие эпидемии.

Разбираемся, как инновации помогают бороться с пандемией в России и какие технологии могут быть внедрены в инфраструктуру российских городов уже в ближайшее время.

Тепловизоры ищут в толпе заболевших

Согласно опросам 2019 года, около 60% россиян при недомогании предпочитают не записываться на прием к врачу и подбирают себе лечение самостоятельно, а 80% даже продолжают ходить на работу.

Многие просто не хотят ложиться в больницу или брать больничный — и такое отношение лишь увеличивает риски распространения коронавируса. Поэтому на вокзалах, в аэропортах и некоторых других общественных местах Москвы городские власти начали использовать камеры с тепловизорами, чтобы найти в толпе людей с первыми симптомами вирусной инфекции.

«Тепловизионная камера позволяет за одну секунду определить температуру человека с точностью до 0,3 градуса: благодаря этому можно выявлять заболевших в людных местах, не создавая при этом очередей, — рассказал руководитель центра «Умный город» МТС Евгений Титов. — Мы начали оперативно поставлять такие камеры городским администрациям и бизнес-заказчикам».

Такой способ определения повышенной температуры тела у прохожих успешно практикуется и в других странах, в том числе в Китае, где и выявили первый случай заражения коронавирусом.

Искусственный интеллект прогнозирует место вспышки эпидемии

После того как коронавирусная инфекция получила статус пандемии, многие технологические компании стали использовать свои разработки, чтобы с их помощью отследить, как по планете распространяется вирус. И тут снова на помощь приходит Big Data — аналитика больших баз данных, используя имеющиеся данные о населении того или иного города, о направлении транспортных потоков, местах скопления граждан и так далее, может предсказывать, как распространяется вирус. При этом используются разные сценарии, например, «жесткий карантин», «без карантина» и так далее.

Например, канадская компания BlueDot при помощи искусственного интеллекта пытается предсказать, где именно в ближайшее время могут появиться новые заболевшие. У BlueDot есть предиктивная модель: в ней используются данные по распространению похожих вирусов в недавнем прошлом (например, атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом SARS, которая вспыхнула в Китае в 2002 году), а также карты распространения COVID-19 и маршруты общественного транспорта и авиарейсов.

Подобные разработки есть у «Яндекса», у 2GIS и других российских компаний. Систему можно масштабировать и на целые регионы, да и на всю страну: на основе обезличенных данных Big Data она может определить города и регионы, в которые чаще всего отправляются туристы из стран с наиболее высоким процентом носителей коронавируса. Эта информация помогает создать более точную картину возможных маршрутов распространения инфекции и заранее принять меры.

Видеоаналитика контролирует источник заразы

Зачастую источником распространения вируса оказываются больницы, куда и привозят жертв вируса. Что можно сделать, чтобы минимизировать риски там?

В ходе одного исследования швейцарские ученые пришли к выводу: инфекционные заболевания в медучреждениях распространяются в основном из-за того, что сотрудники и пациенты недостаточно часто моют руки. Это серьезная проблема, ведь именно в больницах часто в результате мутаций «рождаются» бактерии, устойчивые к большинству антибиотиков.

Поэтому в одной из клиник страны установили систему, которая следит за тем, регулярно ли персонал пользуется антисептиком для рук. Раньше этим занимались «тайные гости», но они замечали нарушения правил только в 63% случаев и не могли работать круглосуточно. Данные, полученные с установленных в больнице камер, обрабатывал искусственный интеллект. Он научился не только отличать медперсонал от других людей по изображению, но и фиксировать соблюдение всех необходимых правил гигиены. Согласно результатам исследования, внедрение Интернета вещей повысило точность выявления нарушений до 75%. И это только один пример.

Городские порталы помогают остановить панику

Как обычно и бывает в таких случаях, на эпидемию коронавируса стремительно отреагировал Интернет. Но тысячами мемов все на этот раз не ограничилось: сеть наполнилась фейковыми новостями и недостоверными данными, которые, учитывая характер пандемии, могут сбить многих пользователей с толку и даже стать причиной массовой паники.

Способ предотвратить панику из-за массы противоречивых сведений достаточно прост — ничего не замалчивать. Помимо общегосударственного ресурса стопкоронавирус.рф, многие региональные и городские интернет-порталы уже выделили отдельные разделы, посвященные пандемии, на базе «Службы 112» работают горячие линии. В некоторых регионах эту роль на себя взяли на себя сервисы «Активный горожанин».

«После того как система установлена, внести в нее технические изменения достаточно просто. Можно, например, оперативно создать отдельную вкладку с информацией и формой обратной связи для граждан, вернувшихся из-за границы или обнаруживших у себя тревожные симптомы. Это позволит более эффективно контролировать распространение вируса», — поясняет Евгений Титов.

Телемедицина разгружает больницы

Телемедицина — так называют комплекс технологий для удаленного обмена медицинской информацией — позволяет не только бороться с паникой, но и снижать нагрузку на больницы. Через приложения или онлайн-сервисы врачи пока не могут поставить легитимный диагноз (этот вопрос пока только обсуждается в Госдуме), зато с их помощью можно задать вопросы квалифицированному специалисту.

Кроме того, телемедицинские сервисы позволяют пациентам с другими, не связанными с коронавирусом, заболеваниями снизить количество посещений врача: корректировать лечение и следить за состоянием пациентов можно удаленно. Например, МТС предлагает воспользоваться сервисом SmartMed, созданным компанией совместно с сетью клиник «Медси», где пользователей дистанционно консультируют практикующие терапевты, педиатры, пульмонологи и врачи других специальностей. Кроме того, они могут в онлайн-режиме объяснить пациентам, насколько серьезно обстоит ситуация с коронавирусом в мире, рассказать, как обезопасить себя и близких от заражения и как действовать при первых признаках недомогания.

SmartMed = «Cмартмед».

ПАО «МТС». АО «Группа компаний «Медси».

Лиц. ЛО-86-01-003442 от 22.10.2019,

www.smartmed.pro, www.medsi.ru

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