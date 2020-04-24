По данным оперативного штаба на 22.00 23 апреля в Новосибирской области было зарегистрировано 168 случаев заражения COVID-19.

23 апреля еще один пациент, поступивший в больницу с COVID-19 был выписали с отрицательным результатом контрольного теста. Всего за прошедшее время в регионе выздоровели 24 пациента с коронавирусом. Четверо больных скончались.

В детской больнице №3 находится 49 детей с подозрением на коронавирус. В их числе — дети с подтвержденным диагнозом.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области находятся 2113 человек. 10510 – сняты с наблюдения.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с главврачами эффективность мер по борьбе с коронавирусом в регионе.

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