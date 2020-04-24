АО «РЭС» активизирует работу по консолидации объектов электросетевого хозяйства

На территории Новосибирской области АО «РЭС» ведет активную работу по консолидации объектов электросетевого хозяйства. Результаты призваны принести положительный эффект не только конечным потребителям, но и собственникам объектов.

Об основных особенностях передачи электросетей в АО «РЭС» рассказали в самой электросетевой компании. По словам специалистов «РЭС», предполагается, что после передачи объектов их владельцам больше не нужно будет беспокоиться об обслуживании объектов, соблюдении специальных норм эксплуатации электрических сетей и охраны труда при выполнении работ в электроустановках, устранении аварий. Кроме того, собственникам не нужно будет нести ответственность за надежность и качество электроснабжения объектов.

Проблемы, связанные с ненадлежащей эксплуатацией собственных сетей, также больше не коснутся владельцев. «Передав электросети, их собственники смогут избавиться от массы издержек, связанных с оплатой текущего ремонта, потерь в электрических сетях, содержанием техники и персонала, а также прочими платежами», — заверили в «РЭС».

Сегодня только крупное электросетевое предприятие — такое как АО «РЭС», осуществляющее эксплуатацию и обслуживание более 85% электрических сетей на территории региона, — имеет достаточно высокий уровень технической готовности, высококвалифицированный персонал, должный уровень оснащения и масштабную инвестиционную программу для качественного и профессионального обслуживания электросетевых объектов. В «РЭС» пояснили, что заявки на передачу объектов принимаются как от физических, так и от юридических лиц. Любой собственник участка электросети или даже отдельной электроустановки может передать этот объект в АО «РЭС».

Вся необходимая информация для владельцев электросетей представлена на официальном сайте компании в специальном разделе «Передача объектов электросетевого хозяйства в АО «РЭС». Там же доступны для скачивания типовые формы документов.

«Срок рассмотрения заявки по передаче электрических сетей АО «РЭС» не превышает 60 календарных дней при условии предоставления типового пакета документов на передаваемый электросетевой актив», — отмечают в компании. В «РЭС» рассчитывают на представителей бизнеса и других сознательных владельцев электроустановок, которым будут важны стабильность качества и бесперебойность подачи электрической энергии на объекты, будь то крупный завод, малое предприятие или индивидуальный жилой дом.

В «РЭС» также пояснили, что консолидация электросетей сегодня является стратегическим направлением развития электросетевого комплекса региона.

Она призвана повысить профессиональное обслуживание электроустановок, качество электроснабжения потребителей, исключить возможность возникновения аварийных ситуаций, а также, после проведения необходимого ремонта и реконструкции, создать возможность технологического присоединения к этим сетям новых потребителей.

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