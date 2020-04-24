Сибирская энергетика вместе с другими отраслями переживает экономический кризис, однако на инвестиционных планах и программах ремонта это не скажется. Об этом на прошедшей в режиме онлайн пресс-конференции 21 апреля рассказал директор по экономике Сибирской генерирующей компании (СГК) ПАВЕЛ БАРИЛО.

— Павел Викторович, как энергетики пережили начало 2020 года?

— Начало года нужно разделить на первый квартал и последний месяц. В целом ужас, а не год. Если бы можно было его перезапустить, то мы бы точно это сделали, но не срабатывает «кнопка перезапуска». Первый квартал прошли тяжело, поскольку электропотребление и тепловая энергия в Сибири оказались ниже наших бюджетных сценариев, в основном это было связано с теплой зимой и обилием воды в каскадах гидроэлектростанций. Эти факторы сказались на цене электроэнергии, которая оказалась ниже наших ожиданий. Все это бьет по маржинальной прибыли, и наши коэффициенты покрытия расходов по году также снижаются. Но на этом фоне нас радует относительно стабильная работа систем теплоснабжения.

— Возможно ли сокращение персонала СГК?

— Категорически невозможно.

— Чего еще стоит ждать энергетикам с учетом текущей экономической ситуации и как к этому готовиться?

— Я жду больших проблемы с дебиторской задолженностью. Сейчас мы перешли на ежедневный мониторинг данных по собираемости платежей по теплу и за электроэнергию. Пытаемся как можно раньше понять, как будут развиваться события. 2 апреля правительство РФ выпустило, по моему мнению, неоднозначное постановление № 424, предусматривающее мораторий на взыскание неустойки в случае несвоевременной оплаты или неполной оплаты коммунальных услуг. Это достаточно опасно, и может стать «красной тряпкой» для потребителей.

— Скажется ли все это на инвестиционных планах СГК — будут ли сокращения, и какова ситуация с крупными инвестпроектами?

— Все будет реализовано в соответствии с планом, мы будем биться с обстоятельствами. Считаю, что и у нашего производства, и у подрядчиков, и у поставщиков все получится. Ремонтные программы также не планируется пересматривать однозначно, поскольку это может стать критичным. Общая сумма, запланированная на реализацию всей инвестпрограммы в 2020 году, составляет 15,8 млрд рублей.

— Как идет реализация планов по подключению Черногорска к Абаканской ТЭЦ?

— Проект достаточно дорогой, пока ничего в нем «гвоздями не прибито». Мы готовы в этом всем участвовать, однако у компании должны быть однозначные гарантии того, что инвестиции окупятся.

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