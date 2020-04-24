Банки становятся проводниками мер государственной поддержки предприятий МСП. При этом бизнес осведомлен далеко не обо всех возможностях. О грядущем кризисе неплатежей по кредитам и способах сохранения жизнеспособности малых и средних компаний рассказала старший вице-президент, управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» ИРИНА ДЕМЧУК.

— Ирина Николаевна, как сейчас построена работа филиальной сети банка «Открытие»? Режим самоизоляции оказал влияние на графики?

— Наша работа организована стабильно и рационально с учетом текущей ситуации и требований времени. Сегодня в Новосибирской области у банка работают все 17 офисов. Это решение поддержали и мои коллеги, и руководители, потому что мы видим востребованность банковских услуг не только в дистанционном канале, но и в режиме офлайн. Конечно, мы соблюдаем все требования по применению масок, антисептиков, дезинфекции помещений и сохранению социальной дистанции.

— С какими запросами сегодня приходят люди в банк?

— Мы каждый день проводим анализ операций и их структуры. Они абсолютно разные: это и открытие новых вкладов, и пролонгация старых, и валютные операции, и оформление кредитов. Не скрою, есть и снятие вкладов. В целом с момента начала пандемии люди себя ведут достаточно осознанно. В последние две недели население активно снимает денежные средства с вкладов для приобретения недвижимости, автомобилей, погашения кредитов или иных долгов, для оказания помощи детям, покрытия текущих нужд. Конечно, население взволновано, и нам приходится многим клиентам объяснять текущую ситуацию, консультировать и помогать им выстраивать наиболее рациональную модель финансового поведения в период кризиса.

— Ожидаете ли кризиса неплатежей?

— Кризис неплатежей неизбежен. К этому нужно относиться абсолютно спокойно и профессионально. Мы всегда в банковском секторе готовы к тому, что могут возникнуть риски. Для этого и происходит их постоянная оценка. Но в кризис, конечно, ситуация усугубляется: люди теряют работу, доходы, бизнес переживает трудности. Президент Владимир Путин не случайно озвучил целый комплекс мер господдержки. Но всем важно понять, что нельзя в этой ситуации отказываться от обязательств. Банк сегодня готов идти навстречу, используя все установленные законом возможности, и даже брать на себя ответственность вне установленных законом индикаторов и правил. Самое главное для клиентов — не паниковать, но при этом иметь добросовестную позицию и обращаться в банк.

— Уже есть запросы на финансовую поддержку от малого бизнеса?

— Есть. Вы знаете, что правительством РФ разработан ряд мер, в том числе и инструмент, который позволяет выделять деньги на заработную плату компаниям под 0%. Это востребованный продукт. Возвращать такой кредит компания должна через шесть месяцев после его получения, но воспользоваться такой возможностью могут компании из перечня наиболее пострадавших отраслей и при соблюдении ряда условий. Банк «Открытие» приступил к приему заявок на такие кредиты с 21 апреля.

Хотя не все клиенты попадают в эту программу исходя из специфики деятельности и отраслевой принадлежности.

В целом сегодня существует достаточно много инструментов, которые связаны с государственным финансированием. Это реструктуризация кредитов в соответствии с ФЗ 106-ФЗ. В этом контексте кредитные каникулы для бизнеса, которые позволяют представителям МСП полгода не вносить платежи по основному долгу кредита и платить по процентам только треть суммы. Проценты во время каникул будут начисляться, поэтому Центробанк рекомендует гражданам и бизнесу вносить посильные платежи во время каникул, чтобы уменьшить основной долг и начисляемые проценты. Также государство предоставляет возможность отсрочки арендных платежей, отсрочки по налогам и взносам, снижение страховых взносов за сотрудников. Не менее важная мера — это отсрочка банкротства. До 1 мая приостановлена подача заявлений о банкротстве компаний. Должников не будут банкротить по запросу кредиторов, налоговой и органов исполнительной власти.

Как видите, некоторые виды помощи могут облегчить жизнь предпринимателям во время и после карантина. Это крупные программы, в рамках которых у бизнеса есть реальные возможности справиться с временными финансовыми трудностями. И я призываю бизнес обязательно обращаться в банк, наши специалисты проконсультируют и помогут. Программы реструктуризации и кредитных каникул есть также и для физических лиц. Они направлены на помощь людям в текущей экономической ситуации. У банка разработаны собственные меры, направленные на поддержку в период пандемии: предоставление отсрочки погашения по основному долгу на срок до 12 месяцев, пролонгация срока действующего кредита до 12 месяцев, перевод задолженности по кредитной линии, овердрафту в график погашения с отсрочкой по погашению основного долга на срок до 12 месяцев – программа действует с 06.04.2020 года. Для действующих клиентов наиболее пострадавших отраслей и новых клиентов всех отраслей по РКО отменены плата за ежемесячное обслуживание и комиссии на основных пакетах услуг РКО, комиссии за выдачу наличных денежных средств на заработную плату и иные цели социального характера.

По эквайрингу снижена комиссия до 1% при подключении к основным пакетам услуг, отменена абонентская плата за обслуживание POS-терминалов. Все эти меры приняты и действуют с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

— Объемы кредитования в среднесрочной перспективе снизятся? Как вы собираетесь приблизиться к запланированным объемам?

— Снижение будет, но в текущем времени, кроме этого, мы видим повышение процентной ставки по ипотечным и потребительским кредитам даже вне зависимости от изменения ключевой ставки. Хотя у меня лично есть четкое понимание того, что они должны снижаться, так как растет неплатежеспособность всех сегментов бизнеса.

Прошедшие два года были годами потребителей, поскольку между банками наблюдалась высокая конкуренция, соответственно, процентные ставки за счет этого снижались, и мы делали достаточно высокие объемы как в розничном бизнесе, так и в корпоративном. Но нужно понимать, что при высокой конкуренции банки в основном рефинансировали кредиты, забирали заемщиков друг у друга. И если в потребительском кредитовании мы видели прирост по рынку в районе 20% за прошлый год, то корпоративное кредитование балансировало в районе нуля и иногда уходило в минус. На текущий момент данные Центрального банка показывают падение 0,1%.

Думаю, в этом году в сегменте корпоративного блока и малого бизнеса существенного прироста объемов кредитования не будет. Конечно, предприятия МСП будут искать более эффективные для себя условия. Но процесс рефинансирования замедлится просто исходя из объективного ухудшения финансового состояния компаний.

— На ваш взгляд, когда закончится история с коронавирусом, есть смысл ждать оживления экономики или мы однозначно уйдем в глубокую стагнацию?

— Давайте не терять оптимизма. Да, есть основания полагать, что стагнация неизбежна. Экономический ландшафт будет меняться, придется жить в условиях низкой стоимости нефти. Но наше правительство к этому готово. Уже сегодня сделаны корректировки по бюджету с учетом стоимость нефти 30 долларов за баррель. Есть накопленные запасы — Фонд национального благосостояния, который позволит выполнять социальные обязательства перед населением. У президента есть понимание, что нужно поддержать бизнес. Возможно, какие-то сегодняшние подходы будут пересмотрены, и объем поддержки увеличится. Но это все нужно делать по ситуации и постепенно. Убеждена, что по-настоящему сильные, устойчивые компании кризис преодолеют и выйдут на новый уровень развития, с точки зрения качества бизнеса и построения бизнес-процессов. Перезагрузка произойдет у всех, а перестраиваться и адаптироваться к новым реалиям надо быстро!

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.