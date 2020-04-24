Президент и правительство определили шаги по выводу российской экономики из кризисной ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса. Руководитель фракции ЛДПР в Новосибирском горсовете и заместитель координатора регионального отделения партии ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ считает, что государство обязано максимально смягчить удар кризиса по сектору МСБ, вникая в проблемы каждого из предприятий.

— Евгений Владимирович, чем, на ваш взгляд, отличается кризис в экономике, связанный с пандемией коронавируса, от обычных экономических кризисов?

— Тем, что он в одно и то же время бьет по спросу и по предложению, обрушивая экономику целиком. В Китае, на который пришелся первый удар коронавируса, производство снизилось на 13,5%, торговые обороты — на 20,5%, а безработица выросла до уровня в 6,2%. Глобальная мировая рецессия неизбежна: она станет распространяться по цепочке, и российский бизнес пострадает довольно сильно: от пандемии, падения курса рубля и снижения оборотов. Только за пять нерабочих недель, по оценкам экономистов, общие потери отечественной экономики могут составить 2,5% ВВП. Практически во всех регионах страны до шоковой отметки упал спрос, предприятия сокращают или останавливают свою деятельность из-за невозможности платить зарплаты и налоги, а также гасить кредиты.

— Насколько серьезно кризис затронет малый и средний бизнес, играющий заметную роль в отечественной экономике?

— В секторе МСБ занято 15,3 млн человек, то есть каждый пятый работающий в России. И хотя малый и средний бизнес генетически способен адаптироваться к новым реалиям, кризис стал тяжелым испытанием для него. В ближайшее время, по данным

Торгово-промышленной палаты, могут прекратить работу примерно 3 млн предпринимателей, а это означает, что средств к существованию лишатся многие граждане, задействованные в малом бизнесе. За каждым из них — семьи, кредиты, съемное или ипотечное жильё. Отсутствие господдержки в данной ситуации приведет к банкротствам и массовой безработице, а в итоге — к глубокому экономическому спаду и дефициту бюджетов всех уровней. Чтобы избежать социальной напряженности, необходимо сохранить жизнеспособность российских предприятий и их коллективы.

— А каким образом, на ваш взгляд, государство могло бы подставить плечо отечественному бизнесу?

— В Германии небольшие компании или самозанятые получают невозвратные гранты в размере до 9000 евро, в Великобритании власти в течение трех месяцев компенсируют работодателям 80% зарплаты сотрудников, находящихся в вынужденном отпуске, а сенат США одобрил пакет антикризисных мер, в котором выделено $350 млрд на поддержку малого бизнеса. Считаю, что тем же путем должна пойти наша страна. Если сейчас не помочь компаниям сохранить рабочие места, то потом восстановление экономики будет идти очень медленно, а бедных станет значительно больше.

Я полагаю, что для стабилизации ситуации будут задействованы средства из фонда национального благосостояния, который как раз и создавался как резерв на «черный день». По состоянию на начало апреля объем ФНБ достиг 12,86 трлн рублей и составляет 11,3% ВВП, прогнозируемого на 2020 год. Если сейчас не пустить в оборот хотя бы часть этих денег, в дальнейшем российская экономика может потерять куда больше.

— Какие меры поддержки бизнеса, по вашему мнению, помогут эффективно сгладить последствия кризиса?

— Недопустимо останавливать экономику полностью, закрывая транспортное сообщение между регионами и тем самым отсекая их друг от друга. За исключением тех компаний, для которых существует повышенный риск заражения, все субъекты рынка должны работать. В Новосибирской области уже возобновили деятельность предприятия промышленного и строительного комплексов, надо постепенно возвращать к нормальному режиму работы и сектор МСБ. Те предприятия, которые готовы сохранить свои коллективы, должны в период простоя безвозвратно получать от государства зарплату для сотрудников. Нельзя просто взять и лишить людей дохода, надеясь, что все само собой рассосется. Целесообразно также хотя бы частично пересмотреть налоговую систему: объявить кредитную амнистию для отраслей, пострадавших от снижения оборотов бизнеса, и вдвое уменьшить НДС для них, а также серьезно сократить налогообложение на фонд оплаты труда. Кроме того, субъектам малого и среднего бизнеса, понесшим убытки, следует предоставить отсрочку платежей в страховые фонды и беспроцентные кредиты на срок не менее года. Подобную помощь государство должно воспринимать как неизбежность: если власть поддержит бизнес сейчас, то уже завтра он обеспечит граждан работой и стабильным доходом.

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