В Новосибирской области продолжается работа по созданию дополнительных мощностей медицинских организаций региона для борьбы с COVID-19. Об этом заявил глава Новосибирской области Андрей Травников во время встречи с главврачами городских больниц 23 апреля.

«В связи с поручением президента РФ Владимира Путина нам необходимо развернуть дополнительные мощности для приема заболевших COVID-19, создать резерв. Для нашего региона установлена планка — 2200 коек. Часть мероприятий уже выполнена: это мощности инфекционного госпиталя на базе ГКБ №11, первой инфекционной больницы, третьей детской инфекционной, областного госпиталя ветеранов», — отметил Андрей Травников.

Одним из дополнительных решений, направленных на предотвращение распространения коронавируса на территории региона, стало введение «двойного фильтра» в инфекционной больнице №1 и инфекционном госпитале на базе ГКБ №11. Распределение пациентов происходит не только при поступлении в больницу или во время прохождения лечения, но и на выходе из нее. Например, пациенты могут быть направлены на долечивание в обсерваторы. Все эти меры, как подчеркнул губернатор, позволяют минимизировать риски по заносу инфекции в другие стационары.

Напомним, в инфекционном госпитале уже оказывают помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на эту инфекцию в стационарных условиях.

Также во время совещания губернатор обсудил с главврачами эффективность действующих на территории региона мер по борьбе с COVID-19 и дальнейшие шаги по минимизации рисков возникновения внутрибольничных очагов заболеваний коронавирусом.

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