К месту строительства нового моста завозятся металлоконструкции пролетных строений, производится отсыпка площадок для сооружения опор и подвозится необходимая техника, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Ставицкий в ходе пресс-тура, состоявшегося сегодня, отметил, что строительство нового моста соответствует генеральному плану развития Новосибирска. В генплане предусмотрено возведение семи мостов через Обь.

«Сегодня мы можем говорить, что работы по строительству четвертого моста уже начались. Современные технологии строительства и выбранный тип моста (вантовый) позволят сохранить как сложную систему коммуникаций на месте опор моста, так и парк «Городское начало», – отметил замминистра. — Кроме того, учитывается комфорт граждан, проживающих рядом с местом строительства. Для защиты жителей от шума в рамках реализации проекта выполняется замена окон (шумозащитные окна) в школах, домах и квартирах местных жителей. Работы ведутся с участием областного бюджета».

Сергей Ставицкий также отметил, что строительстве моста будут задействованы мощности по производству строительных материалов — асфальтобетонных смесей, железобетонных конструкций, бетона — преимущественно расположенные в Новосибирской области. Кроме того, будут задействованы имеющиеся в регионе карьеры песка и щебня. Благодаря всему этому, по словам замминистра, при строительстве моста будут созданы около 700 рабочих мест.

Четвертый мост в Новосибирске соединит площадь инженера Будагова с площадью Труда и будет проходить параллельно существующему железнодорожному переходу. Проектом также предполагается строительство шестиполосной скоростной автомобильной дороги с многоуровневыми развязками, которые позволят исключить светофоры и обеспечить непрерывность транспортных потоков.

Напомним, депутат Заксобрания области Дмитрий Козловский предложил законсервировать строительство нового моста из-за сложной финансовой ситуации, вызванной эпидемией короновируса.

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