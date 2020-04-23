Новосибирским НПЦ и медпроизводствам возместят затраты на 30 млн рублей

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области с 6 мая начнет прием заявок от предприятий на возмещение части производственных затрат.

Как сообщили в министерстве, затраты будут возмещаться по двум подпрограммам научно-производственным центрам и производителям медицинских изделий. По словам главы министерства Андрея Гончарова, общий объем финансирования по этим подпрограммам составит около 30 млн рублей. В министерстве также назвали итоги экономических показателей промышленных предприятий региона за первый квартал текущего года.

Индекс промышленного производства в Новосибирской области за три месяца года составил 101,2% к аналогичному периоду прошлого года. Рост промышленного производства отмечен в 15 из 23 видах обрабатывающих производств. В частности, выросли показатели объемов производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, текстильных изделий, кожи и изделий из кожи, пищевых продуктов, напитков, мебели и металлургии. Рост в обрабатывающем производстве составил 105,4%. В первую очередь, это обеспечение электроэнергией, газом и паром (101,3%), а также водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов (105,6%).

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