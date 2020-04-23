На брифинге в областном правительстве рассказали о текущей эпидемиологической обстановке и принимаемых мерах по предотвращению распространения коронавируса.

«На сегодняшний момент в регионе подтверждено 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23 пациента выздоровели и выписаны, – сообщил заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов. — В Новосибирской области активно работают восемь лабораторий по проведению тестов, за сутки было обработано 1 875 анализов – это самый высокий показатель за весь период. Прорабатывается еще один важный момент, который, по планам, будет реализован на следующей недели в рамках профилактических мер и безопасности жителей региона – речь идет о введении масочного режима в общественных местах. В целом ситуация в регионе находится под контролем, работа ведется в круглосуточном режиме».

Также на внеочередном заседании правительства области были одобрены изменения в постановление от 18 марта 2020 год, касающиеся использования нового мобильного приложения «112-Экстренная помощь», запущенного в регионе, с помощью которого можно можно вызвать на помощь экстренные оперативные службы, сообщить о происшествии в одно касание.

Кроме того, для предотвращения распространения коронавируса в приложении «112-Экстренная помощь» доступен раздел «COVID-19». Приложение рекомендовано для электронного мониторинга местоположения человека в определенной геолокации. Также функционал дает возможность контроля самочувствия и вызова врача на дом.

Напомним,

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