Основная задача экономики в условиях эпидемии коронавируса — обеспечить безопасность жителей Новосибирской области. В то же время предприятиям малого и среднего бизнеса региона будет предоставлена дополнительная поддержка. Изменения в бюджет и меры по стабилизации и развитию экономики обсудили депутаты Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.

Представляя депутатам проект закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко пояснил, что корректировки в бюджет области прорабатывались до снижения котировок на нефть, курса национальной валюты и эпидемии коронавируса. Представленный документ — отражение изменений федерального бюджета, принятых в марте.

«Законопроект направлен на выполнение трех задач, — подчеркнул Виталий Голубенко. — Это реализация поручений президента России Владимира Путина, сформулированных в январе в послании Федеральному Собранию, завершение расчетов за поставленное медоборудование для двух региональных проектов в сфере здравоохранения. А также включение остаточных средств дорожного фонда — это 896,2 млн рублей, в финансовые итоги 2019 года, как того требует Бюджетный кодекс РФ. Перераспределенные ресурсы позволяют нам обеспечить все дополнительные финансовые обязательства, которые вытекают из озвученных задач и позволяют также доукомплектовать областной резервный фонд на 566 млн рублей. За счет резервного фонда сегодня мы финансируем мероприятия, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции. В основном они связаны с приобретением оборудования, развертыванием инфекционных коек. Ориентировочно на эти цели из резервного фонда уже выделено около 900 млн рублей».

Доходная часть бюджета изменилась на 601,5 млн рублей — за счет собственных средств и за счет 4409,6 млн рублей федеральных трансфертов — до 181 168,6 млн рублей. Расходы правительство предполагает увеличить с 181 747,5 млн рублей до 186 316,3 млн рублей. Дефицит бюджета — 5147,7 млн рублей.

Кроме того, Виталий Голубенко перечислил меры поддержки для малого и среднего бизнеса в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В первую очередь это перенос на четыре и шесть месяцев срока уплаты налогов, снижение страховых платежей, отсрочка по кредитам.

«В проекте предложено исполнение доходной части на 100 процентов, — отметил депутат ЗС Новосибирской области Дмитрий Терешков. — В полном объеме планируется поступление налога на прибыль, НДФЛ. Но все мы сейчас понимаем, что этого счастья не будет. Можно расходиться только в оценках, в каком объеме будет выполнение: 80%, 70%. В этой ситуации мы рассчитываем либо на полную компенсацию не поступивших доходов из федерального бюджета, либо придется по факту поступления не финансировать бюджет расходов. Какие меры мы собираемся предпринимать, кто и как будет решать, какие статьи финансировать в полном объеме, какие по остаточному принципу, а о каких вообще можно будет забыть. Хотелось бы установить правила бюджетного процесса в условиях существенного снижения доходной части».

Депутат Лариса Шашукова задала вопрос о сокращении на 315 миллионов рублей финансирования на переселение граждан из ветхого жилого фонда. «Зная ситуацию, это достаточно весомая сумма», — подчеркнула депутат. Заместитель губернатора области Сергей Сёмка пояснил, что изменения не затрагивают нацпроект, только региональную программу.

Заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Дмитрий Козловский обратил внимание на сокращение финансирования мероприятий министерства строительства и министерства ЖКХ, в том числе таких программ, как «Чистая вода», газификация, обеспечение жильем многодетных семей.

«Меры по отсрочке выплаты налогов могут дать обратный эффект, — выразил обеспокоенность ситуацией депутат Глеб Поповцев. — Суммированный отложенный платеж в ситуации, когда предприятия малого и среднего бизнеса на сегодня не имеют условий для работы и оборот падает до 75%, может привести к банкротству. Эти задолженности можно было бы списать».

По мнению председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александра Морозова, такие сложнейшие решения в Законодательном собрании не принимались уже довольно долго. «Это сравнимо с 2013–2014 годами, — заявил Александр Морозов. — Ясно, что все условия для сохранения безопасности жителей Новосибирской области надо создать. Это и поликлиники, и места для больных, какими бы дорогими они не были. Эти миллиарды, которые выделяются сегодня, и областные, и федеральные — осознанная необходимость. Но мы понимаем, что это делается за счет тех программ, которые были спланированы ранее, и социальных в том числе. И строительство очень важных объектов — спортивных, культурных — все замедляется. Это снижение динамики развития. Конечно, депутаты будут предлагать решения по поддержке экономики. Не все еще развернуто по поддержке малого и среднего предпринимательства. Еще раз повторяю, это осознанная необходимость, другого нам на сегодня не дано».

Комитет принял решение вынести законопроект для рассмотрения на апрельской сессии Законодательного собрания сразу в двух чтениях.

«Те изменения в бюджет, которые сегодня происходят, это не просто корректировки, а корректировки ценностей и приоритетов, — подчеркнул председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив. — Сегодня никто не отрицает развития экономики, инновации, цифровизацию. Строительство новых и завершение старых объектов. Но, думаю, не стоит объяснять, что забота о людях важнее. Это экономика заботы. И те изменения, которые мы принимаем сегодня, и которые будут еще, нужно принимать не головой, а сердцем».

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