Ждет ли Новосибирск дефицит элитного алкоголя?

Пандемия COVID-19 негативно сказалась на поставках алкоголя в Россию. На полках новосибирских магазинов стало заметно меньше импортной алкогольной продукции. С чем это связано и долго ли продлится, разбирался «Континент Сибирь».

Еще в конце марта, как сообщали федеральные СМИ, алкогольные дистрибьюторы начали уведомлять своих партнеров о возможных проблемах с поставками из-за рубежа в связи с закрытием границ и возможных изменений в работе таможни.

«Континент Сибирь» традиционно следит за ситуацией в сфере ритейла и обратил внимание, что в магазинах торгового холдинга «Сибирский гигант» («Горожанка», «Мегас», «Гигант») наблюдается дефицит крепкого алкоголя и импортного вина. Аналогичная ситуация по наблюдениям корреспондента издания — с новосибирскими магазинами федеральной сети X5 Retail («Пятерочка»).

Дистрибьюторы алкогольной продукции подтверждают наличие проблемы с поставками алкогольной продукции. Об этом «Континенту Сибирь» в частности рассказал генеральный директор ТД «Шкуренко» Виктор Шкуренко. «Мы оптовая компания по алкоголю, занимаемся его дистрибуцией. Да, проблема, о которой вы говорите, имеет место. Остатки алкоголя в России не 100%-ые. Если делаешь заявку на поставку, она выполняется лишь на 30-40%. Это связано не с коронавирусом, а с изменением курса евро. В ситуации такого курса и снижения потребления за счет закрытия ресторанов дистрибьюторы не считают нужным завозить в Россию дополнительный алкоголь. Причина — неопределенность. Именно поэтому все заявки удовлетворяются не полностью. Что касается домашнего потребления и слухов, что якобы на карантине люди больше пьют, и соответственно есть рост продаж крепкого алкоголя, то это не так, и у нас в рознице рост потребления равен росту выручки», — пояснил Виктор Шкуренко.

О проблемах с поставками алкогольной продукции из стран Евросоюза рассказали и в компании «Септима Супермаркет напитков». На текущий момент крупные поставщики компании имеют определенный запас как крепкого алкоголя, так и вина. При этом представители сети отмечают снижение спроса из-за режима самоизоляции.

Между тем, пресс-службы сетей «Лента» и Х5 Retail Group («Пятерочка») на запрос «Континента Сибирь» ответили, что не испытывают сложности с поставками алкогольных напитков.

По данным арбитражного суда Новосибирской области, с начала года в отношении ТХ «Сибирский гигант» поступило 17 исков от контрагентов. По информации системы Rusprofile, общая сумма исковых требований к организации составляет 15 819 510 руб.

В торговом холдинге «Сибирский гигант» («Горожанка», «Мегас», «Гигант») заверили, что сокращение ассортимента алкогольной продукции является временным явлением. По словам коммерческого директора ТХ «Сибирский гигант» Аси Барановской, определенную роль в этом сыграли несколько факторов, которые наложились друг на друга. «После значительного повышения курса валют поставщики заявили о достаточно серьезном повышении цен на импортную алкогольную продукцию, по некоторым позициям на более чем 10%. Соответственно, мы запросили обоснование увеличения стоимости. С той частью поставщиков, которые предложили алкогольные напитки не по завышенным ценам, мы продолжили работу. С другими, озвучившими необоснованно завышенные цены, работа продолжается, поэтому по каким-то поставщикам действительно были перебои по уважительной причине. Мы не можем принимать цены вслепую и учитывать все пожелания импортеров», – рассказала представитель ритейлера.

Кроме этого, с 1 июля учет оборота всей маркируемой алкогольной продукции будет только в поштучном режиме. «Необходимо заблаговременно перевести продукцию со старыми марками на помарочный учет и вести учет всей продукции помарочно, принимать и отгружать также помарочно, о чем мы и предупредили наших поставщиков. Мы написали всем письма, что не принимаем алкогольную продукцию с акцизной маркой старого образца. Соответственно, поставки еще идут, мы их приостанавливаем. Иначе у нас могут возникнуть большие проблемы. Есть еще одно обстоятельство. По многим позициям, которые поставляются из Испании и Италии, а это в основном вина, идут перебои из-за пандемии. У поставщиков дефицит этой продукции. В страну вообще она сейчас не завозится. Это три основные причины, которые наложились друг на друга», прокомментировала Ася Барановская. По ее мнению, на сегодня ситуация улучшается, и к майским праздникам полки в магазинах холдинга должны быть полными.

У новосибирских рестораторов на сегодня в связи с отсутствием клиентов и запретом на продажу алкоголя в режиме доставки проблем с элитным алкоголем нет. «Стоит в винной карте, ждет гостей», – прокомментировал совладелец новосибирских ресторанов «Аджикинежаль», «Мятный карась» и других заведений общепита Олег Ионко.

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