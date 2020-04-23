Департамент образования мэрии города уже сообщал, что в детском саду была приостановлена работа из-за сотрудницы, заболевшей коронавирусом. На онлайн-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил журналистам подробности.

«У одного из сотрудников был обнаружен коронавирус. Дело в том, что эта группа и детсад № 26 не работали, поскольку у нас образование всё переведено на дистанционную форму обучения и так как выявлено было у сотрудника, было принято решение подвергнуть дезинфекции всю территорию и, конечно, сегодня там выдерживается карантинный срок, и это детское учреждение не работает», — сообщил мэр.

Градоначальник также отметил, что сотрудница детского сада не имела прямых контактов с детьми и не работала, когда вирус у нее был обнаружен. Но, по словам мэра, все контрольные мероприятия были проведены.

Напомним, Анатолий Локоть назвал сегодня стоимость продуктового набора для школьников Новосибирска.

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