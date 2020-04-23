Дальнобойщикам в Новосибирске дадут 24 часа

Новые изменения в региональное законодательство регламентируют работу иногородних грузоперевозчиков на территории Новосибирской области.

Опубликован проект документа за подписью губернатора Андрея Травникова, вносящего изменения в постановление от 27 марта № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области…». Документ содержит регламент работы с грузами, пребывающими в регион. Их приемку разрешается производить только в ночное время, с 20.00 до 8.00 по местному времени.

Кроме того, документом предписывается «оказать содействие убытию иногородних водителей с территории города Новосибирска в течение 24 часов». В исключительных случаях, если дальнобойщик не сможет уехать, для него юрлицам и индивидуальным предпринимателям, принимающим груз, предписывается организовать условия режима самоизоляции. Кроме того, у прибывающих в регион водителей нужно будет измерять температуру.

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