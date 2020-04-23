Вчера, 22 апреля мэрия сообщила о том, что новосибирским школьникам из многодетных и малоимущих семей будет выдаваться продуктовый набор взамен бесплатного питания, которое дети получают в школе. На еженедельной пресс-конференции мэр Новосибирска рассказал подробнее об этих наборах для детей.

«Принято решение о том, чтобы раздавать продуктовые наборы детям-льготникам, которые получали всегда бесплатное питание в соответствии с российским законодательством. На эту сумму, 60 рублей день, они, дети из малообеспеченных и многодетных семей, будут получать продуктовые наборы. Ассортимент я не готов назвать, но сумму я назвал. Для детей с заболеваниями, ограниченными возможностями: до 11 лет это 123 рубля, старше — 140 рублей день. Это, прежде всего, продукты длительного хранения», — сообщил Анатолий Локоть.

Напомним, сегодня мэр также сообщил о завершении с 23 апреля отопительного сезона в городе.

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