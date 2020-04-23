Цены на гречку значительно поднялись практически во всех торговых сетях столицы Алтайского края, сообщает сайт 123ru.net/barnaul. Наибольший рост был зафиксирован в «Пятерочке», где гречневая крупа подорожала сразу на 28%.

На текущей неделе почти во всех торговых сетях Барнаула был зафиксирован заметный рост цены на гречку. Больше всего гречневая крупа подорожала в «Пятерочке», где средняя цена на эту крупу подскочила на 28%, с 58,27 до 74,82 рублей за один килограмм. В барнаульском «Магните» средняя цена ввыросла на 20% с 91,93 до 110 рублей за килограмм. Рост, хотя и более умеренный показали торговые сети «Лента» — 12%, а также «Мария Ра» и «Аникс», где крупа подорожала на 8%. Средняя цена на гречневую крупу в торговых сетях Барнаула на 22 апреля составила 87,64 рубля за килограмм, что почти на 9 рублей выше цены предыдущей недели.

К сложившейся ситуации мог привести ажиотажный спрос на продукты питания, в том числе и на гречневую крупу, произошедший из-за пандемии коронавируса.

Напомним, мэр Новосибирска назвал сегодня стоимость продуктового набора для школьников из многодетных и малоимущих семей.

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