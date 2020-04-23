Насколько результативными окажутся новые меры поддержки бизнеса и граждан в Красноярском крае?

Власти Красноярского края подготовили новый комплекс мер по поддержке бизнеса в условиях кризиса. Из-за налоговых преференций бюджет может недосчитаться 3 млрд рублей. При этом некоторые наблюдатели сомневаются, что спасти региональный бизнес возможно без вмешательства со стороны регионального бюджета.

В Красноярском крае обнародованы новые меры поддержки бизнеса и граждан. В частности, лимит финансирования ресурсоснабжающих организаций и потерявших работу жителей возрастет до 500 млн рублей. До 35 тысяч красноярцев сможет получать различную денежную помощь.

Расширен круг видов деятельности по которым представители малого и среднего бизнеса смогут претендовать на господдержку. Всего помощь должна быть оказана 65 тысячам предпринимателей и организаций. Общая сумма финансирования этого направления — 3 млрд рублей. Основные методы поддержки — снижение налоговых ставок по УСН и ЕНВД, стоимости патентов, отсрочка арендной платы для тех, кто использует недвижимость, находящуюся в государственной собственности.

Свою оценку происходящему дал и губернатор региона Александр Усс. По его словам, если нынешние ограничительные меры продлятся до трех месяцев, то это грозит сокращением по итогам полугодия объема произведенной продукции на 5-10%, что является достаточно значимым показателем.

«Буквально две недели назад на учете в службе занятости у нас находилось порядка 10 тысяч красноярцев. Теперь их количество увеличивается на тысячу и более практически каждый день. Но несмотря на то, что краевая экономика сейчас испытывает сильное напряжение, бюджет Красноярского края — один из самых устойчивых в стране. У нас есть все основания считать, что этот сложный, напряжённый период мы пройдём с минимумом потерь», — добавил краевой руководитель.

Весь комплекс мер должен быть рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного собрания, которое назначено на 24 апреля. Согласно опубликованной повестке, все предложения будут рассматриваться не единым пакетом, а в виде поправок в ныне существующие краевые законы, например, «Об установлении налоговых ставок при УСН», «О налоге на имущество организаций», «О ставке налога на прибыль», «О патентной системе налогообложения» и других. Мерам поддержки бизнеса в кризисной ситуации посвящено подавляющее большинство вопросов повестки.

В то же время депутат Законодательного собрания Красноярского края Петр Медведев относится скептически в выделяемой дополнительной помощи. По его мнению, спасти бизнес региона без активного участия федерального бюджета будет невозможно.

«Пока что краевые власти ведут себя наравне с пожарными — ищут, в каких сферах полыхнет кризис сильнее всего и перекидывают деньги туда, урезая с других направлений. Однако дело в том, что в регионе средств не хватит, чтобы закрыть все потребности. Поэтому малому и среднему бизнесу придется нелегко. Трудно об этом говорить, но если быть честными, банкротств просто не избежать. Ситуацию могло бы изменить финансовое вмешательство со стороны федерального бюджета, однако весь опыт взаимодействия с Москвой заставляет усомниться в реальность такого сценария», — рассуждает парламентарий.

По оценке Медведева, если в прошлые годы корректировки бюджета, проходившие дважды в год, обычно предполагали увеличение расходов на социальные нужды, то в нынешнем году впервые за долгое время может быть поднят вопрос о сокращении краевых обязательств из-за потерь бюджета и снижения налогооблагаемой базы.

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