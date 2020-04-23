Облачный оператор #CloudMTS планирует провести 28 апреля вебинар на тему миграции и резервного копирования данных в облако с использованием технологий Veeam.

Участники вебинара узнают, можно ли мигрировать в облако без остановки бизнес-процессов и познакомятся с опытом российских компаний, которые уже прошли через это. Также будет затронута тема пиковых нагрузок и сохранности данных в их условиях.

«В текущих условиях нагрузка на ИТ-инфраструктуру многих компаний возросла в разы: онлайн составляющая бизнеса нуждается в поддержке. Закупка нового оборудования для увеличения мощностей требует времени и финансовых вложений», – прокомментировал product manager провайдера #CloudMTS Сергей Склабовский, который будет ведущим спикером мероприятия. Облачные технологии, по его словам, помогут избежать лишних затрат, что в современных условиях очень немаловажно.

Вебинар пройдет на площадке Zoom, зарегистрироваться можно здесь. Также регистрация есть на сайте провайдера, где можно прочитать всю программу мероприятия. Начало планируется в 15:30 по новосибирскому времени (11:30 МСК) 28 апреля.

Месяц назад, напомним, МТС уже проводила «облачный» вебинар для бизнеса совместно с компанией Acronis.

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