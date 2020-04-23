Принимая управленческие решения, руководитель практически всегда сталкивается с рядом вызовов. Сегодня их количество возросло, и они затрагивают все основные аспекты деятельности организации: маркетинг и продажи, управление персоналом, операциями и финансами. Рассмотрим основные противоречия в принимаемых решениях по каждому из аспектов.

Маркетинг и продажи

Большая часть коммуникаций, направленных на установление контакта с новыми партнерами и клиентами, происходит сегодня заочно, удаленно, с использованием электронных средств связи. При этом многие способы коммуникации теряют свою эффективность из-за нарастающего информационного и когнитивного шума, с которым приходится иметь дело адресату сообщения. Те же входящие «холодные» звонки-запросы потенциальные клиенты, как правило, стараются сразу завершать.

Многим компаниям, на мой взгляд, сегодня стоит задуматься над совершенствованием содержания и ценности коммуникационных посланий. Кстати, в создании уникального контента могут принимать участие профильные специалисты в связке с сотрудниками отдела маркетинга. Не рекомендовал бы при этом добавлять «стрессовый» компонент в коммуникации со своими клиентами, усиливая панические настроения. Эффект будет закономерен – забанят.

Ещё один вызов для руководителя и поле для поиска решений в маркетинге и продажах — определить, до какой степени компания может позволить себе по просьбам клиентов снижать цены на продукцию и допускать просрочку оплат. Кому из клиентов стоит идти навстречу, а кому — нет? К сожалению, учесть интересы всех в этой схеме невозможно. Поэтому важно проводить ABC-классификацию клиентов не только по признакам объема выручки или маржинального дохода, но и с точки зрения анализа долгосрочных последствий кризиса для поставщиков и покупателей. Важно собирать точную и достоверную информацию о состоянии дел в отрасли и на географической территории контрагента и уже на ее основании прогнозировать развитие ситуации.

Очевидно также, что меняются модель принятия решения о покупке и «путь клиента». Для формирования адекватного ответа компании следует перестраивать CJM (Customer Journey Map — карта путешествий клиента), анализируя изменения в поведении потребителей и учитывая всё это в коммуникациях и обслуживании клиентов.

Управление персоналом

Пожалуй, этот управленческий блок — один из самых сложных и острых для руководителя сегодня. Достаточно ли компании актуального количества сотрудников для эффективной организации работы? Что делать, если персонала объективно больше, чем требуется? В какой момент могут закончиться деньги для выплаты зарплаты тем, кто временно не задействован?

Я сторонник концепции «одной лодки». Именно сейчас надо находить такие новые продукты и ниши, при создании и обслуживании которых будет задействован временно «избыточный» персонал. И если компания несколько кругов по этой «спирали» не прошла, выводы о полезности, будущей занятости или избыточности персонала делать рано. Все свободные руки и головы должны над этим трудиться. Другой вопрос, что действовать надо быстро – от гипотезы до её проверки и корректировки должно проходить минимум времени.

Еще один дискуссионный вопрос сегодня в области управления персоналом: что делать с развитием сотрудников и повышением их компетентностей. Стоит ли на это вообще тратить деньги, если инвестиции будут долгосрочными?

Моё мнение — да. Ситуация складывается так, что у многих сотрудников появляется с одной стороны возможность, с другой — необходимость либо совершенствовать имеющиеся навыки, либо осваивать смежные специальности. Процесс затрагивает практически все подразделения: производственные, обслуживающие и административные. Например, некоторые организации начинают внедрять один из принципов QRM (стратегии быстрореагирующего производства), который предполагает обучение сотрудников смежным навыкам производственного процесса ячейки.

Помочь в этом вопросе могут качественные программы обучения, многие из которых стали доступны онлайн и предоставляются бесплатно.

Что делать с мотивацией? Как не потерять приверженность сотрудников, их вовлеченность в работу и результат?

Сотрудники, работающие «на удаленке» — будущее, которое внезапно наступило сегодня. Но не все, как оказалось, хотят в дальнейшем продолжать так работать. На производстве — это и физически практически невозможно.

Переход на дистанционный формат для многих стал неожиданным и вынужденным, адаптация к нему ещё не завершена плюс объективные переживания о завтрашнем дне. На этом не самом благоприятном фоне команде важно суметь собраться и сосредоточиться на новых рабочих задачах и вызовах. Поэтому если раньше вы не писали четкий план работы на день, теперь стоит начать это делать, причем регулярно. Иначе риск прокрастинации слишком высок.

Операции основного производства

Как нивелировать влияние закрытых границ и сбои поставок материалов и комплектующих на выпуск своей продукции?

С одной стороны, процесс импортозамещения получит дополнительное развитие. С другой — потребуется время для поиска и налаживания новых каналов поставки.

Ищите поставщиков рядом, мотивируйте тех, кто его ещё не освоил производство необходимых вам комплектующих, но быстро может перепрофилироваться. Давайте такому стартаперу свои гарантии по закупке товара соответствующего уровня качества.

Как сократить затраты на производстве и не снизить при этом качество выпускаемой продукции (или услуг)?

Сегодня клиент ищет низкую цену. И, как правило, находит. Снижать её только за счет уменьшения своего маржинального дохода — стратегически губительный путь. При этом длительная полезная отдача от программ бережливого производства не слишком привлекает собственников и руководителей. Они хотят быстрых решений и результатов. В то время как бережливый подход больше ориентирован на изменение культуры организации, после чего появляются плоды совершенствования и результаты.

Есть соблазн – «порезать» программы бережливого производства. На мой взгляд, делать этого не стоит. Но и продолжать прежними методами внедрять данный подход не совсем верно. В тот момент, когда море штормит, надо обеспечивать судну устойчивость и не допускать воду внутрь. В философии бережливого производства «потери» остаются всегда. Только клиентские запросы сегодня меняются, и эти потери становятся другими. Надо не останавливать, например, кружки качества, но делать инвентаризацию ценности и сопутствующих потерь. И принимать конкретные меры в соответствии с результатами инвентаризации.

Управление финансами и учет

Ключевой вопрос — как не потерять оборотные средства при падении спроса.

Как и всегда, нам в помощь 3 формы отчетов: БДР, БДДС, баланс. Меня до сих пор удивляет, как много собственников и первых лиц компаний не понимают их сути и смысла, не видят пользы от использования такой отчетности. На мой взгляд, сегодня приоритетная задача – не только сбор правильного «факта», но и способность строить прогнозы в трех аспектах финансового благополучия. И такой прогноз надо строить хотя бы в двух вариантах – пессимизм и реализм. Важно динамично их обновлять и принимать решения в отношении приобретений и платежей на основании текущих изменений внешнего контекста. Другими словами, финансовый прогноз по доходам/расходам и платежам/поступлениям должен обновляться минимум один раз в неделю, а лучше — чаще. При планировании будут востребованы результаты принятых решений по всем описанным ранее вызовам.

Кроме того, необходима инвентаризация активов: что в организации сегодня на самом деле имеет ценность для клиентов и партнеров, а что — обесценилось? Навсегда или есть вероятность, что когда-то восстановится? Например, сегодня свой офис или офис в престижном месте не так важны для бизнеса, как полгода назад. Но со временем ценность такого актива возрастет. После проведенной оценки стоит выработать план действий по увлечению этой ценности и приступить к его реализации.

Резюмируя, сегодня как никогда важно сбалансированное управление. Все решения в каждом из аспектов деятельности связаны и влияют друг на друга. Не стоит принимать их сгоряча. Руководителю и команде важно всесторонне оценивать последствия каждого серьезного шага.

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